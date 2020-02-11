الصحة العالمية: الخفافيش مصدر محتمل لنقل "كورونا"

كشفت ماي بول كيني، المسؤولة البارزة في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أنَّ التحليل الوراثي لفيروس كورونا الجديد يشير إلى أنه ربما يكون قد انتقل أصلاً من الخفافيش.



وأضافت كيني في مؤتمر صحفي: "هذا الفيروس يشبه إلى حد بعيد فيروس كورونا الذي يوجد في الخفافيش".

ومع ذلك، لم يعثر الباحثون على عدد كبير جدا من الخفافيش في سوق المواد الغذائية في ووهان التي يُشتبه في أنها مركز تفشي الفيروس، ما يجعل من المحتمل جدًا أن ينتقل الفيروس بشكل غير مباشر من الخفافيش إلى البشر عبر بعض الأنواع الوسيطة، وفقا لما قالته كيني.

في السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في جنيف، أنَّ أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد لن يكون متاحاً إلا بعد 18 شهراً.

وشدد على ضرورة "عمل كل شيء الآن باستخدام الأسلحة المتاحة"، لحين الانتهاء من اللقاح.

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وطلبت المنظمة من الدول أن تعتبر فيروس كورونا "العدو رقم واحد للبشرية"، وأن تبذل كل ما في وسعها لمكافحة الفيروس.



وأضاف جيبريسوس: "إذا لم يشأ العالم أن يستيقظ ويعتبر الفيروس العدو رقم واحد للبشرية فأعتقد أننا لن نتعلم من دروسنا، ما زلنا في استراتيجية الاحتواء ويجب ألا نسمح للفيروس بأن‭‭ ‬‬يكون له مجال في الانتقال على الصعيد المحلي".

وأعلنت المنظمة أن الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة قررت بشكل رسمي تسمية فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وبموجب المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الأغذية والزراعة، فإن اسم الفيروس الجديد لا يمكن أن يشير إلى مواقع جغرافية أو حيوانات أو أشخاص بشكل محدد.

وقال رئيس المنظمة إن "وجود اسم مهم لمنع استخدام أسماء أخرى يمكن أن تكون غير دقيقة أو موصومة".

وحتى الآن، أودى تفشي فيروس كورونا في الصين بحياة أكثر من 1016 شخصاً وإصابة 42 ألفاً و638 آخرين.