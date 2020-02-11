"الصحة العالمية" تعلن موعد طرح أول لقاح لكورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في جنيف، الثلاثاء، إن أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد لن يكون متاحاً إلا بعد 18 شهراً.

وشدد على ضرورة "عمل كل شيء الآن باستخدام الأسلحة المتاحة"، لحين الانتهاء من اللقاح.



وطلبت المنظمة من الدول أن تعتبر فيروس كورونا "العدو رقم واحد للبشرية"، وأن تبذل كل ما في وسعها لمكافحة الفيروس.

Advertisements

وأضاف جيبريسوس: "إذا لم يشأ العالم أن يستيقظ ويعتبر الفيروس العدو رقم واحد للبشرية، فأعتقد أننا لن نتعلم من دروسنا، ما زلنا في استراتيجية الاحتواء، ويجب ألا نسمح للفيروس بأن‭‭ ‬‬يكون له مجال في الانتقال على الصعيد المحلي".

وأعلنت المنظمة أن الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة قررت بشكل رسمي تسمية فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وبموجب المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الأغذية والزراعة، فإن اسم الفيروس الجديد لا يمكن أن يشير إلى مواقع جغرافية أو حيوانات أو أشخاص بشكل محدد.

وقال رئيس المنظمة إن "وجود اسم مهم لمنع استخدام أسماء أخرى يمكن أن تكون غير دقيقة أو موصومة".

وحتى الآن، أودى تفشي فيروس كورونا في الصين بحياة أكثر من 1016 شخصاً وإصابة 42 ألفاً و638 آخرين.