ماسكات بسيطة من الكركم ستمنح روتين جمالك نكهة خاصة

لا تقتصر فوائد الكركم على صنع الكاري فقط بل يعتبر أحد أهم أسرار جمال البشرة. تتميز هذه البودرة البرتقالية اللون بغناها بالمواد المضادة للأكسدة، كما أنها تعمل كمضاد للالتهابات. ونال الكركم شهرة واسعة بسبب دوره الفعال في علاجات الأيورفيدا، وهي تعاليم طبية تقليدية هندية، واستخدم في علاج العديد من مشاكل البشرة مثل حب الشباب والرؤوس السوداء والتصبغات الجلدية والإكزيما والصدفية. ويمكنك الاعتماد على الكركم في علاج الجروح باعتباره مطهراً طبيعياً فعالاً.

يساعد هذا النوع الرائع من البهارات أيضاً على تخفيف أثر علامات تقدم السن ويحارب الشوائب الجلدية والتصبغات، ويعمل أيضاً على تفتيح البشرة وتوحيد لونها. ويمكنك الاعتماد على الكركم ليكون صديقك في الشتاء فهو يساعد في حماية البشرة من الجفاف فيحافظ على ترطيبها ومرونتها. ومنذ القدم كانت الفتيات المقبلات على الزواج تخلطن الكركم مع أعشاب وزيوت أخرى لعمل ماسكات خاصة لتضمن الظهور بكامل الإشراقة والتألق في يوم الزفاف. وبالنسبة للممثلة البريطانية ثاندي نيوتن، فإن الكركم هو ”السلاح السري“ الذي تضيفه إلى منتجات التجميل التي تستخدمها لتمنحها فعالية مضاعفة.

إذا شجعتك كل هذه الفوائد على تجربة الكركم، فننصحك بتجربة هذه الخلطات الثلاث من التي تعلمك صنع ماسكات وجه يمكنك عملها بنفسك للاستفادة من فوائد الكركم للبشرة، لتمنحي روتين العناية بجمالك نكهة خاصة وفعالية أكيدة.

نضارة البشرة وإشراقها

يتكون هذا الماسك من الكركم والعسل لتشكيل مزيج رائع مضاد للباكتيريا والالتهابات، يرطب البشرة ويوحد لونها لإستعادة الإشراقة الجذابة للبشرة الباهتة.

المكونات:

ملعقة من بودرة الكركم

ملعقة من العسل

ملعقة من لبن الزبادي

عصرة ليمون كبيرة (يمكنك الاستغناء عن هذا المكون، لكن الليمون فعال في تفتيح البقع الداكنة)

الطريقة:

1- امزجي المكونات معاً ووزعي الخليط على بشرة نظيفة وجافة.

2- اتركيه لمدة عشرين دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

تقشير البشرة

امزجي الكركم مع لبن الزبادي الكريمي البارد، فهو ذو فعالية كبيرة في ترطيب البشرة وتقشيرها بلطف لاحتوائه على حمض اللاكتيك، وأضيفي إليهما السكر البني، مقشر فعال ولطيف. سيساعدك هذا الماسك على التخلص من خلايا الجلد الميت والجاف لتتمتعي ببشرة أنعم وأجمل.

المكونات:

ملعقة من بودرة الكركم

ملعقة صغيرة من لبن الزبادي الطازج

ملعقتين من السكر البني

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الطريقة:

1- اخلطي المكونات معاً للحصول على قوام متماسك ووزعيها على بشرة نظيفة وجافة.

2- دلكي بشرتك برفق بحركات صغيرة ودائرية ثم اتركي الماسك على البشرة لمدة خمس دقائق.

3- اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

علاج البشرة الجافة

امنحي بشرتك الجافة ترطيباً مضاعفاً عن طريق ماسك الكركم والأفوكادو. يعرف الأفوكادو بأنه غني بالأحماض الدهنية التي تعمل على علاج مشاكل البشرة وتغذيتها، وأضيفي حليب جوز الهند إلى الخليط للاستفادة من الدهون المفيدة والفيتامينات والمعادن التي يحتويها وتفيد في تنعيم وترطيب ملمس الجلد.

المكونات:

ملعقة صغيرة من بودرة الكركم

½ ثمرة أفوكادو مهروسة

ملعقة صغيرة من حليب جوز الهند

الطريقة:

1- امزجي المكونات معاً ووزعي الخليط على بشرة نظيفة وجافة.

2- اتركيه لمدة ثلاثين دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

ويمكن تطبيق أي نوع من ماسكات الكركم، تأكدي من الاكتفاء بطبقة رقيقة من الماسك كي تتجنبي تصبغ جلدك باللون الأصفر. إذا لاحظت تغيراً بلون الجلد، اخلطي القليل من عصير الليمون مع السكر ودلكي وجهك بالمزيج وسوف يختفي اللون نهائياً.

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