شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية تجمع 3 فحوصات للكشف عن سرطان الجلد ومنع انتشاره فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور الباحثون طريقة جديدة لاكتشاف خلايا سرطان الجلد المصابة بأورام سرطان الجلد المنتشرة في الدم، والتي يمكن أن توفر وسيلة جديدة لتشخيص السرطان والعلاج، وذلك من خلال الجمع بين ثلاث فحوصات معًا، حيث قد يعمل هذا البحث على تحسين مراقبة مرضى السرطان بشكل كبير وتوجيه العلاج في المستقبل.

وكشفت الدراسة التي نشرت في المجلة البريطانية للسرطان " British Journal of Cancer" عن وجود نهج جديد لاكتشاف خلايا سرطان الجلد المنتشرة في الدم، ورفع الباحثون معدلات الكشف إلى 72 % وهو أعلى نسبة مقارنة باستخدام اختبار واحد.

ووفقا للفريق الطبي الذى قام بالدراسة من جامعة إديث كوان في أستراليا، فأن النتائج الأولية هي خطوة أولى نحو طريقة جديدة لمنع انتشار سرطان الجلد في جميع أنحاء الجسم.

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"ينتشر السرطان في جميع أنحاء الجسم عند خروج خلايا الورم (CTCs) المتداولة من الورم الرئيسي والسفر عبر الدم لتشكيل أورام ثانوية في أعضاء أخرى، وأوضح الفريق الطبي أنه إذا تمكنا من إيجاد طريقة لاكتشاف هذه الخلايا بشكل موثوق، فلدينا فرصة لوقف سرطان الجلد في مساراتها باستخدام أداة تشخيص قوية وربما فرص للعلاج في المستقبل.

وأوضح الباحث في الدراسة، أن خلايا الورم CTCs مخبأة بين آلاف من الخلايا الأخرى والمادة الموجودة في الدم، حاول الباحثون اتباع نهج متعدد الأوجه للكشف عن ورم الميلان من خلال الجمع بين 3 فحوصات معًا، لترتفع معدلات الكشف إلى 72 % ، وكانت هذه نتيجة أعلى بشكل ثابت من استخدام اختبار واحد".

هذا النهج يعد خطوة نحو الكشف الموثوق به عن مركبات الكربون الكلورية الفلورية، التي تساهم في سرطان الجلد، لكن الباحثون أوضحوا أنهم يحتاجوا الآن إلى تعديل الفحص ليشمل مجموعة أفضل لالتقاط أكبر مجموعة من مركبات الكربون الكلورية فلورية.