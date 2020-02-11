خسارة الوزن بفعالية باتباع رجيم الارداف

تسعى الكثيرات الى خسارة الوزن الزائد وخصوصاً في منطقة الارداف. ولهذا يجب ممارسة التمارين الرياضية المناسبة كما من المفيد اتباع رجيم مخصص لهذه المنطقة من الجسم. ويمتد هذا الرجيم على 7 ايام وهو سهل التطبيق ولا يساعد على خسارة الوزن فقط، بل يعود بالكثير من الفوائد على الصحة عموماً.

برنامج خسارة الوزن برجيم الارداف

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الاثنين

الفطور. 5 ملاعق طعام من حبوب الفطور الخالية من السكر، 200 ملل من الحليب الخالي من الدسم، حبة كيوي او ليمون، كوب قهوة او شاي من دون سكر.

الغداء. طبق طماطم مسلوقة ومخفوقة، طبق سلطة يحتوي على قطعة من لحم الحبش، بيضة مسلوقة، حبة بطاطا مسلوقة، روكا، شمندر وجبة خفيفة، حبة كيوي.

العشاء. طبق لحم خال من الدهون، طبق سلطة خضراء مع صلصة خفيفة، حبة اجاص.

الثلثاء

الفطور. 5 ملاعق طعام من حبوب الفطور الخالية من السكر، 200 ملل من الحليب قليل الدسم، حبة كيوي او برتقال، كوب قهوة او شاي من دون سكر.

الغداء. يخنة من دون دسم، بيضة مسلوقة، طبق سلطة خضراء مع صلصة خفيفة، قطعتا جبنة صغيرتان 20% دسم.

العشاء. قطعة ستيك مشوي، طبق فاصوليا خضراء مع حبة بطاطا مطهوة على البخار، قطعة جبنة بيضاء قليلة الدسم ونصف حبة مانغا.

الاربعاء

الفطور: 5 ملاعق طعام من حبوب الفطور الخالية من السكر، 200 ملل من الحليب قليل الدسم، حبة كيوي او برتقال، كوب قهوة او شاي من دون سكر.

الغداء: قطعة فيليه سمك مشوية، حبة بطاطا مطهوة على البخار مع الكرفس، قطعة جبنة 20% دسم وحبة برتقال.

العشاء: كوب من عصير الطماطم، قطعة لحم مشوي من دون دهون مع السلطة الخضراء والمخللات وصلصة خفيفة، كوب لبن زبادي مع الفواكه.

الخميس

الفطور: 5 ملاعق طعام من حبوب الفطور الخالية من السكر، 200 ملل من الحليب قليل الدسم، حبة كيوي او برتقال، كوب قهوة او شاي من دون سكر.

الغداء: قطعتان من لحم الحبش، كوسى مشوي في الفرن مع جبنة غرويير قليلة الدسم، قطعة خبز وحبة دراق.

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العشاء.:طبق سلطة، قطعة من لحم الدجاج المشوي مع القليل من الحمص المسلوق، قطعة خبز صغيرة، قطعة جبنة ماعز وحبة اجاص.

الجمعة

الفطور. 5 ملاعق طعام من حبوب الفطور الخالية من السكر، 200 ملل من الحليب قليل الدسم، حبة كيوي او برتقال، كوب قهوة او شاي من دون سكر.

الغداء. بضعة أوراق من الخس، قطعة من الفليفلة المحشوة باللحم من دون دهون مع القليل من الارز الكامل، قطعة من الجبنة البيضاء، حبة تفاح.

العشاء: خيار مقطع مع اللبن الزبادي، قطعة لحم مشوي مع القليل من الخضار، قطعة من الخبز، سلطة فواكه.

السبت

الفطور: 5 ملاعق طعام من حبوب الفطور الخالية من السكر، 200 ملل من الحليب قليل الدسم، حبة كيوي او برتقال، كوب قهوة او شاي من دون سكر.

الغداء: طبق دجاج مشوي، طبق صغير من المعكرونة مع الفطر والطماطم، بضعة حبات كرز.

العشاء: فجل مع لحم ستيك مشوي، قطع كوسى مشوية، قطعة من الخبز، قطعة جبنة وبضع حبات فريز.

الاحد



الفطور. 5 ملاعق طعام من حبوب الفطور الخالية من السكر، 200 ملل من الحليب قليل الدسم، حبة كيوي او برتقال، كوب قهوة او شاي من دون سكر.

الغداء: كوب من عصير الطماطم، قطعة من لحم الحبش، بروكولي مشوي مع كريما خفيفة، قطعة خبز ونصف حبة مانغا.

العشاء: كوب من عصير الخضار، طبق كوسكوس مع الخضار، كوب من اللبن الزبادي مع الخضار ومن دون تحلية.

وبعد الانتهاء من اتباع هذا الرجيم ومن اجل نسف الدهون بفعالية والحفظ على النتيجة ينصح باعتماد نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.