"كوفيد 19" اسما جديدا لفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة قررت بشكل رسمي تسمية فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".



وبموجب المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الأغذية والزراعة، فإن اسم الفيروس الجديد لا يمكن أن يشير إلى مواقع جغرافية أو حيوانات أو أشخاص بشكل محدد.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس، في مؤتمر صحفي، في جنيف، الثلاثاء، إن "وجود اسم مهم لمنع استخدام أسماء أخرى يمكن أن تكون غير دقيقة أو موصومة".

وحتى الآن، أودى تفشي فيروس كورونا في الصين بحياة أكثر من 1016 شخصاً وإصابة 42 ألفاً و638 آخرين.