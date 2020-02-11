القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة قررت بشكل رسمي تسمية فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".
وبموجب المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الأغذية والزراعة، فإن اسم الفيروس الجديد لا يمكن أن يشير إلى مواقع جغرافية أو حيوانات أو أشخاص بشكل محدد.
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس، في مؤتمر صحفي، في جنيف، الثلاثاء، إن "وجود اسم مهم لمنع استخدام أسماء أخرى يمكن أن تكون غير دقيقة أو موصومة".
وحتى الآن، أودى تفشي فيروس كورونا في الصين بحياة أكثر من 1016 شخصاً وإصابة 42 ألفاً و638 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر "كوفيد 19" اسما جديدا لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.