زيادة "هرمون الذكورة" تعرض النساء لخطر السكري

حذرت دراسة بريطانية من أن زيادة مستويات هرمون التستوستيرون أو "هرمون الذكورة" لدى النساء يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة كامبريدج أنه على العكس من النساء، فإن زيادة هذا الهرمون لدى الرجال تقلل لديهم خطر الإصابة بالسكرى.



وذكرت الدراسة أن هرمون التستوستيرون قد يلعب دوراً في خطر الإصابة بالأمراض؛ ومن أبرزها مرض السكري.

وشملت الدراسة أكثر من ٤٢٥ ألف شخص من المملكة المتحدة لديهم أكثر من ٢٥٠٠ تنوع وراثي مرتبط بمستويات هرمون تستوستيرون وبروتين مرتبط به.

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وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي لديهن مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون وراثياً لديهن مخاطر متزايدة للإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة ٣٧٪. وكانت لديهن أيضاً خطر أعلى بنسبة ٥١٪ من متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.



في المقابل، خفضت مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة ١٤٪ لدى الرجال، ولكنها زادت من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

الدراسة التي أجرتها جامعة كامبريدج هي الأكبر حتى الآن بشأن التنظيم الجيني لمستويات هرمون التستوستيرون.

ويوصف العلاج ببدائل التستوستيرون للرجال الذين يعانون من نقص هرمون التستوستيرون بشكل غير طبيعي، ولكن مسؤولي الصحة حذروا من الآثار الجانبية المحتملة مثل ارتفاع خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وأمراض القلب والسكتة الدماغية.



وحث العلماء على إجراء المزيد من البحوث حول آثار مكملات التستوستيرون بناءً على نتائجهم.