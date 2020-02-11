انتكاسات العائلة البريطانية.. حفيد الملكة إليزابيث ينفصل عن زوجته

قالت صحيفة "صن" البريطانية، الثلاثاء، إن بيتر فيليبس حفيد الملكة إليزابيث الثانية انفصل عن زوجته الكندية بعد زواج دام 12 عاما.

وأضافت الصحيفة أن فيليبس، الحفيد الأكبر من بين 8 أحفاد للملكة، شعر بالحزن الشديد بسبب رغبة زوجته أوتم (41 عاما) في الانفصال.

وتزوج فيليبس وأوتم عام 2008، وأنجبا ابنتين هما سافانا (9 سنوات) وإيسلا (7 سنوات).

وقال قصر بكنجهام إنه ليس لديه تعليق على انفصال الأمير، إذ إنها مسألة شخصية.

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فيليبس (42 عاما) ابن الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث، وهو رقم 15 في ترتيب ولاية العرش، والتقى زوجته أوتم عام 2003 في سباق الجائزة الكبرى في مونتريال، حيث كان يعمل مع فريق بي.إم.دبليو وليامز المنافس في سباقات فورمولا 1، وكانت هي تعمل مع بي.إم.دبليو.

وتزوجا في قصر وندسور قرب لندن، الذي شهد العديد من الزيجات الملكية، منها زواج الأمير هاري حفيد الملكة من الأمريكية ميجان ماركل.

ولا يحمل فيليبس لقبا ملكيا ويميل للبقاء بعيدا عن الأضواء. لكنه نظم حفلا ضخما في الشارع أمام قصر بكنجهام للاحتفال بعيد ميلاد الملكة التسعين عام 2016.

وقالت الصحيفة إن الملكة (93 عاما) ستحزن بشدة بسبب النبأ الذي يأتي على خلفية سلسلة من الانتكاسات للعائلة المالكة.

فقد أدخل هاري وميجان القصر في أزمة الشهر الماضي، عندما أعلنا أنهما يريدان تقليص واجباتهما الرسمية. وأدى ذلك إلى اتفاق على تقاعدهما من دورهما الملكي؛ لقضاء المزيد من الوقت في كندا والولايات المتحدة.