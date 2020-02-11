- 1/2
- 2/2
رويترزالثلاثاء 2020/2/11 03:24 م بتوقيت أبوظبي
حفيد الملكة إليزابيث وزوجته السابقة - أرشيفية
قالت صحيفة "صن" البريطانية، الثلاثاء، إن بيتر فيليبس حفيد الملكة إليزابيث الثانية انفصل عن زوجته الكندية بعد زواج دام 12 عاما.
وأضافت الصحيفة أن فيليبس، الحفيد الأكبر من بين 8 أحفاد للملكة، شعر بالحزن الشديد بسبب رغبة زوجته أوتم (41 عاما) في الانفصال.
وتزوج فيليبس وأوتم عام 2008، وأنجبا ابنتين هما سافانا (9 سنوات) وإيسلا (7 سنوات).
وقال قصر بكنجهام إنه ليس لديه تعليق على انفصال الأمير، إذ إنها مسألة شخصية.
فيليبس (42 عاما) ابن الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث، وهو رقم 15 في ترتيب ولاية العرش، والتقى زوجته أوتم عام 2003 في سباق الجائزة الكبرى في مونتريال، حيث كان يعمل مع فريق بي.إم.دبليو وليامز المنافس في سباقات فورمولا 1، وكانت هي تعمل مع بي.إم.دبليو.
وتزوجا في قصر وندسور قرب لندن، الذي شهد العديد من الزيجات الملكية، منها زواج الأمير هاري حفيد الملكة من الأمريكية ميجان ماركل.
ولا يحمل فيليبس لقبا ملكيا ويميل للبقاء بعيدا عن الأضواء. لكنه نظم حفلا ضخما في الشارع أمام قصر بكنجهام للاحتفال بعيد ميلاد الملكة التسعين عام 2016.
وقالت الصحيفة إن الملكة (93 عاما) ستحزن بشدة بسبب النبأ الذي يأتي على خلفية سلسلة من الانتكاسات للعائلة المالكة.
فقد أدخل هاري وميجان القصر في أزمة الشهر الماضي، عندما أعلنا أنهما يريدان تقليص واجباتهما الرسمية. وأدى ذلك إلى اتفاق على تقاعدهما من دورهما الملكي؛ لقضاء المزيد من الوقت في كندا والولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر انتكاسات العائلة البريطانية.. حفيد الملكة إليزابيث ينفصل عن زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.