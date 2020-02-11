تحذيرات من تحول فيروس كورونا لوباء مرعب.. يهدد 60% من سكان العالم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تزايدت التحذيرات العالمية من تحول فيروس "كورونا" إلى وباء يجتاح دول العالم بعد الإعلان عن ارتفاع أعداد ضحاياه، وانتشاره بسرعة كبيرة داخل الصين وخارجها.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، على أن فيروس كورونا يشكل "تهديدا خطيرا جدا" للعالم، مضيفا في مؤتمر منظمة الصحة العالمية للحديث عن الفيروس في جنيف: "وجود 99 بالمئة من الحالات في الصين سيبقي حالة طوارئ كبيرة لهذا البلد، لكن ذلك يشكل تهديدا خطيرا جدا لسائر دول العالم".

وتابع مدير المنظمة للمشاركين: "أكثر ما يهم هو وقف (انتشار) الوباء وإنقاذ الأرواح. بدعمكم، هذا ما يمكن أن نقوم به سويا".

ودعا كل الدول إلى إظهار "التضامن" عبر مشاركة البيانات التي تملكها، وقال: "هذا صحيح بشكل خاص حينما يتعلق الأمر بالعينات والتسلسل الجيني للفيروس. ومن أجل الانتصار على هذا الوباء".

وتمنى غيبريسوس أن يتوصل هذا الاجتماع إلى "خارطة طريق" بشأن البحوث التي "يمكن للباحثين والجهات المانحة أن يعتمدوا عليها".

من جهته أكد رئيس قسم طب الصحة العامة في جامعة هونغ كونغ، البروفيسور غابرييل ليونغ في تصريحات لصحيفة "غارديان" البريطانية، أن الفيروس يهدد نحو 60 بالمئة من سكان العالم.

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وبين البروفيسور الذي حضر اجتماع منظمة الصحة، أن "معظم الخبراء يعتقدون أن كل شخص مصاب سيستمر في نقل الفيروس إلى حوالي 2.5 شخص آخر. 60 بالمائة من سكان العالم عدد كبير للغاية".

في الوقت ذاته؛ فإن هناك ترقبا لقيام نحو 400 عالم باستعراض سائل مكافحة الوباء، خلال يومين، وسيتطرقون إلى أساليب العدوى والعلاجات المحتملة.

يذكر أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا وصل إلى ما لا يقل عن 1016 شخصا، وإصابة أكثر من 42600 شخص بهذا الفيروس في الصين.

وخارج الصين، قتل الفيروس شخصين؛ الأول في الفلبين والثاني في هونغ كونغ، وتم تأكيد إصابة أكثر من 400 شخص في حوالي 30 دولة.