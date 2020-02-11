حادثة طلاق تضرب العائلة الملكية البريطانية

صرح المتحدث بإسم ” بيتر فيليبس ” حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وزوجته الكندية ” أوتم ” عن إنفصالهما والبدء في إجراءات الطلاق بعد زواج دام لمدة 12 عاما .

وأضاف بأن هذا القرار قد تم إتخاذه بعد أشهر من النقاشات وإنهما أبلغا الملكة والعائلة به في العام الماضي .

ورفض قصر باكنغهام التعليق على خبر الانفصال قائلا أن الأمر هو مسألة شخصية .. فيما أضاف بيان المتحدث بإسم حفيد الملكة إليزابيث بأن عائلتي فيليبس وأوتم حزينتان للإعلان عن ذلك ولكنهما يدعمان بقوة قرارهما بالمشاركة في رعاية طفلتيهما سافانا (9 سنوات) وإيسلا (7 سنوات) وإنهما سوف يتقاسما حضانة الطفلتين .

ونشرت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية أن فيليبس شعر بالحزن الشديد بسبب رغبة زوجته أوتم في الانفصال .. وأن الملكة إليزابيث ستحزن بشدة بسبب هذا النبأ الذي يأتي على خلفية سلسلة من الانتكاسات للعائلة المالكة وذلك بعد تخلي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مؤخرا عن مهامهما الملكية .

يذكر أن بيتر فيليبس البالغ من العمر 42 عاما هو إبن الأميرة آن إبنة الملكة إليزابيث وهو الحفيد الأكبر من بين 8 أحفاد للملكة ويحمل الرقم 15 في ترتيب ولاية العرش .

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وتزوج فيليبس وأوتم في عام 2008 في قصر وندسور قرب لندن .. بعد أن التقى بيتر بأوتم في عام 2003 في سباق الجائزة الكبرى في مونتريال حيث كان يعمل مع فريق ” بي إم دبليو وليامز ” المنافس في سباقات ” فورمولا 1 ” وكانت تعمل مع ” بي إم دبليو ” .

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