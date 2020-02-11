بودرة سحرية من مطبخك تقوم بالأعاجيب لشعرك وبشرتك

منذ عصور بعيدة، شكّل الكركم ثورة خصوصاً في عالم الصحّة حيث اعتبر علاجاً فعالاً للكثير من الأمراض كالسكري والزهايمر، والحساسيّة والتهاب الجلد، وبات العلاج الرقم واحد في الهند وغيرها من البلدان. ومع الوقت، التمست النساء منافعه الكثيرة التي لا تقتصر على منح الطعام نكهة خاصّة، بل تشمل أيضاً المنافع الصحيّة والجماليّة وأصبح أطباء الجلد ينصحون به. تعرفي أكثر على هذه البودرة التي تختبئ في مطبخك واكتشفي فوائد الكركم للشعر والبشرة وكيف تستفيدين منها لعلاج المشاكل التي تزعجك.

علاج حبّ الشباب

يحتوي الكركم في تركيبته على خصائص مطهّرة ومقاومة للجراثيم، وهذا ما يجعله بالتالي أفضل علاج للبثور وحبّ الشباب. لذلك، لا تترددي في استخدام قناع الكركم الذي يخلّصك من حبّ الشباب ويمنح وجهك بريقاً ونضارة.

2

إخفاء الهلات السوداء

إذا كنت تعانين من عيون منتفخة وهالات سوداء تخفي جمال عينيك يمكنك الاعتماد على الكركم، إذ يعرف الكركم بفعاليته في تخفيف الإلتهابات وتفتيح البشرة لذلك فهو الخيار الأمثل لحل هذه المشكلة. كما يتميز الكركم بقدرته على تنشيط الدورة الدموية لذلك فهو يساعد في تخفيف الانتفاخ حول العينين ليمنحك عينين جذابتين.

3

علاج جفاف البشرة

إنها المشكلة التي تعاني منها أغلب السيدات في هذه المنطقة، فالجو الجاف يترك أثره على البشرة، لكن ماسك من العسل والكركم سيفي بالغرض. من جديد تبرز فعالية الكركم في تخفيف تهيج البشرة وعلاج الالتهابات والقضاء على الباكتيريا. كما يعتبر الكركم دواءً فعلاً في علاج الأكزيما وتخفيف احمرار البشرة.

مكافحة التجاعيد

من فوائد مسحوق الكركم للبشرة قدرته على مكافحة التجاعيد وعلامات التقدّم في السنّ. فالكركم يحتوي على خصائص تعزز الكولاجين في الوجه وتمنحه إشراقةً أكثر شباباً.

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تخفيف علامات التمدد

بالرغم من أنها مشكلة شائعة وتعاني منها أكثر من 80٪ من السيدات، إلا أن الكركم يلعب دوراً مهماً في تخفيف آثارها. اصنعي دوائك بنفسك وامزجي الكركم مع عصير الليمون وزيت الزيتون الصافي وادهني به المنطقة التي تعاني من علامات التمدد. ابدئي بهذه العملية مع الشهر الثاني أو الثالث من الحمل حتى تتجنبي ظهور علامات التمدد قدر المستطاع.

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6

علاج قشرة الرأس

لا مزيد من لاأكتاف المغطاة بالقشرة التي تتساقط من رأسك فقد أثبت الكركم فعاليّته أيضاً في علاج قشرة الرأس. فإذا كنت تعانين من هذه المشكلة، حضري ماسك الكركم وزيت الزيتون وبودرة الكركم وطبقيها على قشرة الرأس. ارتكي الماسك على قشرة رأسك لمدة ربع ساعة قبل أن تغسلي شعرك.

علاج مشاكل فروة الرأس

من فوائد الكركم للشعر أنه علاج رائع لمشاكل فروة الرأس مثل الأكزيما التي تؤدي إلى الحكة والالتهابات الفطرية مثل مشكلة الثعلبية التي تصيب فروة الرأس وتمنع ظهور الشعر في منطقة معينة. إنه دواء طبيعي مطهر فهو يتصدى بقوة لهجوم الباكتيريا والفطريات ويترك قشرة الرأس نظيفة وصحية.

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منع تساقط الشعر

من فوائد الكركم للشعر قدرته على تغذية الشعرة بعمق من الجذور حتّى الأطراف، وهذا ما يمنع تساقطه. فإذا كنت تطمحين للحصول على شعر قويّ صحيّ ولامع استخدمي مسحوق الكركم في مأكولاتك أو طبّقي قناع الكركم على شعرك.

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