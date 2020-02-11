خبيرة أميركية تستبعد اكتشاف لقاح ضد "كورونا" في القريب المنظور

القاهرة - لايف ستايل
أعلنت جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية أن التوصل للقاح ضد فيروس "كورونا" الجديد قد يستغرق وقتا أكثر بكثير مما هو متوقع.
وقالت الأستاذة بجامعة بنسلفانيا، رئيسة مركز ديناميات الأمراض المعدية (CIDD) إليزابيث ماكغرو، إن التوصل إلى لقاح ضد هذا الفيروس سيكون مفيدا لمنع انتشار العدوى في المستقبل.
وقالت ماكغرو: "بالرغم من أن اللقاح (ضد كورونا) لا يوجد حتى الآن، لكن يوجد لقاح ضد مرض سارس (متلازمة تنفسية حادة) الذي ظهر وانتشر سنتي 2002-2003، ويمكن استخدام هذا اللقاح للوقاية من فيروس كورونا الجديد".
وأوضحت رئيسة مركز قسم الأمراض المعدية أن فيروس "كورونا" لديه معدل وفيات أقل من معدل الوفيات بسبب الفيروس الذي سبقه، في حين أنه يصيب عددا أكبر من الناس.
هذا وقد أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 811 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المصابين 30 ألفا.
وفي العامين 2002-2003 حصدت "المتلازمة الرئوية الحادة" (سارس) التي تنتمي مع فيروس كورونا إلى التاجيات، أرواح 774 شخصا في مختلف أنحاء العالم.
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