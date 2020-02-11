تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك التفاح

القاهرة - لايف استايل المقادير 5 x عدد بيضة

2 x معلقة صغيرة باكينج بودر

2 x عدد تفاحة

2 x كوب دقيق

2 x معلقة كبيرة سكر

1 x رشة ملح

1 x كوب سكر بودرة

1 x كيس فانيليا

¾ x كوب سمن الطريقة: فى وعاء عميق نضع السمن والسكر البودرة ونخفق جيدا حتى يتجانسوا ويصبح الخليط هش.

ثم نضيف الفانيلياو البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق المستمر.

فى وعاء عميق ننخل الدقيق وذرة الملح والباكينج بودر.

ثم نضيف الدقيق بالتدريج لخليط السمن والسكر مع التقليب المستمر مع مراعاه التقليب فى إتجاة واحدة.

تدهن صينية بالسمن ثم ينثر بها معلقة السكر ثم يقشر التفاح ويقطع شرائح ويرص فى قاع الصينية.

ثم نصب خليط الكيك فوق التفاح ثم نضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة أو لحين أن تنضج.

تترك حتى تهدأ لمدة عشر دقائق ثم تقلب وتقدم ساخنة أو دافئة مع أيس كريم فانيليا بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير تفاح بالحليب

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