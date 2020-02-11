كيف تحمي نفسك من الإصابة بالفيروس أثناء السفر؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 فبراير 2020 07:12 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

مع تفشي فيروس “كورونا” المستجد في أكثر من 27 دولة حول العالم، بدأ الناس يشعرون بالقلق، وخاصة عند السفر بواسطة الطائرة أو المترو، وبدأ بعضهم يفكر في إلغاء رحلاتهم خلال الفترة الحالية.

وكانت عدد من شركات الطيران العالمية قد علقت رحلاتها إلى البر الصيني، كما فرضت دول أخرى حجرا صحيا على الأشخاص القادمين من هناك.

وبلغت عدد الوفيات جراء الإصابة بالمرض في الصين وحدها أكثر من 1011 حالة، كما وصلت عدد الإصابات أكثر من 42 ألف حالة إصابة.

وقد كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أفضل الوسائل لحماية نفسك من الإصابة بالفيروس أثناء السفر.

ارتداء كمامة

فقد قال الدكتور تيرنو، أستاذ علم الأحياء الدقيقة وعلم الأمراض في جامعة نيويورك، في تصريحات للصحيفة، أن الأقنعة قد تحمي من الإصابة بالفيروس وقد تفشل في ذلك، فالهواء يمكن أن يتسلل عبر الفجوات الموجود فيها، كما أن الكثيرين يضعون الكمامة على أفواههم فقط ويتركون أنوفهم مكشوفة.

وأشار إلى أنه في حالة الإبلاغ عن مكان تفشى فيه الفيروس، يجب ارتداء كمامة من نوع N95، فهي ترشح الهواء بنسبة 95%، مشيراً انها تسبب صعوبة في التنفس.

بدوره، قال فيكي هيرتسبرغ، مدير مركز علوم بيانات التمريض في جامعة إيموري الأميركية، إن المسافرين يجب أن يكونوا حذرين بشأن الأشخاص الذين يجلسون بجانبهم على متن الطائرات أو القطارات.

وأكد أن الأشخاص الذين يجلسون بجوار شخص مريض، أو في الصف الأمامي أو الخلف له، هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

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غسل اليدين

ويؤكد خبراء الصحة غسل اليدين بالماء والصابون هو خط الدفاع الأكثر فعالية ضد أي مرض، فأنت لا تعلم شيئاً عن الأيادي السابقة التي لامست الكراسي أو الطاولات، وطالبوا بالحذر عندما تلمس وجهك أو تفرك عينيك، لأن الأصابع من أكثر 10 أشياء مليئة بالميكروبات.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض الأميركي، فإن غسل اليدين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بنسبة 16 %، وإذا لم يكن الصابون والماء متوفرين، يمكن استخدام المطهرات اليدوية التي تحتوي على الكحول.

الأكل على الطاولات

أما استخدام طاولات الأكل في الطائرات أو القطارات، فالدكتور تيرنو يفضل عدم استخدامها، فطاقم الطائرة لديهم وقت محدودة لتنظيفها قبل صعود ركاب الرحلة القادمة.

بدوره حذر مكتب المساءلة الحكومية الأميركية في 2015، أن أغلب شركات الطيران ليس لديها خطة لمنع انتشار الأمراض خلال السفر الجوي.

واقترح خبراء استخدام مطهرات لمسح المقاعد والطاولات ومقابض الحمام وحتى فتحات التهوية، قبل لمسها، كما اقترح الدكتور هيرتسبرغ وضع مناديل ورقية على الطاولات بحيث لا تتلامس أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو غيرها مع السطح.

هل الهواء في الطائرة آمن؟

بالنسبة لمدى نقاء الهواء داخل الطائرة وخلوه من الميكروبات، قالت الرابطة الدولية للنقل الجوي، أن مخاطر الإصابة عن طريق الهواء في الطائرات أقل من أي مكان آخر، لأنها تستخدم مرشحات هواء عالية الكفاءة تشبه المستخدمة في غرف عمليات المستشفيات.

وقالت الرابطة إن هذه المرشحات تلتقط أكثر من 99 من الميكروبات في الهواء، وأشارت إلى أن الرطوبة في الطائرات تكون منخفضة، أقل من 20%.

وكلما كانت صحة الجهاز المناعي لديك أفضل، كانت فرصتك أفضل في عدم الإصابة بالمرض.