10 نصائح لحماية الأطفال من كورونا.. ليس بينها الكمامة

يبقى الأطفال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستحدث، باعتبارهم أقل مناعة، ما يخلق حالة من القلق القلق بين الآباء والأمهات.

ويقول الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمصر، إنه لا داعي لمنع التلاميذ من الذهاب إلى المدرسة خوفا من الإصابة بـ"كورونا المستجد"، إلا إذا كان يعاني من أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد.

ووجه عدد من التحذيرات للأطفال في الأماكن العامة وخصوصا المدارس ومراكز الدوس الخصوصية.



وأضاف سليمان، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا، خاصة الأقل من خمس سنوات، والأطفال المصابين بأمراض تنفسية أو مزمنة خصوصا في ظل غياب مصل أو لقاح يقي من الإصابة بالعدوى.

وتخطى عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد حاجز الألف مسجلا 1018 وفاة منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية ديسمبر/كانون الأول، وأصاب نحو 43 ألفا و112 شخصا حول العالم بالمرض.

وأشار سليمان إلى عدد من النصائح التي يجب اتباعها بشكل يومي وهي:

1-الحرص على غسل الأيدي بالماء والصابون واستخدام الجيل المعقم في المدرسة.

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2- عدم تبادل الطعام مع الزملاء في المدرسة.

3- تعقيم الأرضيات والمكاتب الخشبية والحرص على التهوية الجيدة.

4- التغذية السليمة وتناول الوجبات الغذائية المتوازنة، وعلاج أمراض سوء التغذية مثل الأنيميا بسرعة، وتناول فيتامينات ومعادن ضرورية للحفاظ على المناعة مثل فيتامين سي والزنك.

5- ممارسة الرياضة مثل السباحة، أو ركوب الدراجات، أو الجري، أو كرة القدم، أو الأيروبكس.

6- ارتداء الكمامات غير ضروري إلا في حعند ظهور حالات مصابة، وهي خطر على الأطفال إلا إذا كانت تحمل مواصفات خاصة.

7- عدم التعامل مع حيوانات الشارع القطط والكلاب والحذر منها.

8- تجنب تناول اللحوم والمنتجات الحيوانية (مثل الألبان) النيئة أو غير المطهوة جيدا.

9- الابتعاد عن أماكن الزحام قدر المستطاع.

10- يفضل عدم الذهاب إلى الرحلات الجماعية بشكل مؤقت حتى يمكن السيطرة على سلوك الطفل.