تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

القاهرة - لايف استايل المقادير 6 x معلقة كبيرة زيت ذرة

2 x كوب دقيق

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

1 x كوب سكر

1 x كوب عصير برتقال

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x معلقة كبيرة خل الطريقة: اول حاجة يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

بعدين هنخلط المقادير السائلة في وعاء مناسب الحجم جيداً.

بعدين هنخلط المكونات الجافة في وعاء آخر مناسب.

توضع المكونات السائلة على المكونات الجافة وتخلط مرة أخرى ثم تقلب بالملعقة حتى تختفي تماماً آثار الدقيق.

يوضع خليط الكيك في قالب الكيك ويخبز بالفرن حتى تمام النضج. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت بالبرتقال

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