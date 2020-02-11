تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل

القاهرة - لايف استايل المقادير 5 x معلقة كبيرة سكر

2 x كوب لبن بودرة

1 x كوب ماء (مغلي)

1 x عدد بيضة

1 x عدد كيك (عبوة جاهزة)

¼ x معلقة صغيرة فانيليا

¼ x معلقة صغيرة خل الطريقة: قومي بتذويب السكر على نار هادئة إلى أن يأخذ لون ذهبي غامق ثم إسكبيه في قالب كيك مجوف ويوزع على قاع القالب جيدا .

إخلطي باكيت الكيك حسب التعليمات الموضحة عليه ويسكب منه مقدار 1-2 كوب حسب الرغبة على السكر فى القالب .

إخلطي مقادير الكراميل المتبقية ثم إسكبيها على خليط الكيك.

أدخلي كيك الفانيليا بالكراميل إلى الفرن لمدة حوالي ساعة إلا ربع على درجة حرارة متوسطة أو حتى تنضج الكيكة.

تخرج الكيكة من الفرن ويرش عليها مكسرات مجروشة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الشيكولاتة الأسفنجى

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