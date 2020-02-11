تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا

المقادير 1 x معلقة صغيرة بن

1 x معلقة صغيرة كاكاو (او شيكولاتة)

1 x معلقة صغيرة كريمة خفق

¾ x كوب ماء (ساخن)

½ x معلقة صغيرة قرفة

¼ x معلقة صغيرة فانيليا

¼ x معلقة صغيرة كاكاو (للتزيين) الطريقة: ضيفى ملعقة البن للماء الساخن وقلبيه جيداً حتى تمام ذوبانها.

بعدين ضيفى الشيكولاتة (الكاكاو) والفانيليا مع التقليب جيداً.

وأخيراً ضعى الكريمة بدون تقليب، ثم زيينى السطح بالكاكاو و بألف هنا وشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير هوت شوكلت بالكاكاو

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