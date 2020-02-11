تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فاهيتا الدجاج

المقادير

4 x عدد عود خس

4 x معلقة كبيرة زيت زيتون

4 x عدد صدور دجاج مخلية (مقطعة شرائح)

2 x معلقة كبيرة مشروم (مقطع شرائح رفيعة)

2 x معلقة كبيرة تشيلى صوص

2 x عدد طماطم

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة صغيرة كمون

1 x عدد بصلة (مقطعة شرائح رفيعة)

1 x عدد ليمونة (معصورة)

1 x عدد فلفل أصفر حلو (مقطع شرائح رفيعة)

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطع شرائح رفيعة)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

الطريقة:

هنتبل شرائح الدجاج بالتشيلى صوص وزيت الزيتون والكمون والملح والفلفل والليمون ونسيبها فى الثلاجة على الأقل ساعتين والأفضل تبات فى التتبيلة.

فى طاسة على النار هنضيف شوية زيت حوالى 3 معالق ونضيف عليهم البصل والفلفل الألوان ونقلبهم كويس لمدة دقيقتين.

هنضيف شرائح المشروم ونستمر فى التقليب لمدة 5 دقائق.

هنضيف شرائح صدور الفراخ بالتتبيلة بتاعتها وهنقلبها من حين لآخر لمدة ربع ساعة لحد ما الفراخ تستوى.

هنقدم الفاهيتا فى خبز التورتيلا مع شرائح خس وطماطم وبالهنا والشفا..

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