بعد تفشي "كورونا".. من هو ناقل العدوى الفائق؟

كشفت الدراسات الطبية أن الجميع غير متساوين في القدرة على نقل الأمراض المعدية. وبالتزامن مع انتشار فيروس كورونا الجديد يتبادر إلى الأذهان سؤال ما إذا كان هناك ناقلو عدوى فائقون له.

وطبقا لما تنص عليها "القاعدة 80/20"، وهي حقيقة راسخة منذ عقدين تقريبا، فإن مجموعة صغيرة من الأشخاص بما يعادل شخصا من بين كل 5 أشخاص تنقل العدوى أكثر وأسرع بكثير مما يقوم به أغلبية الآخرين.

وقالت صحيفة "الجارديان" إنه على ما يبدو أن هناك ناقلي عدوى فائقين بالفعل لفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن الحالة البريطانية الثالثة التي أصيبت بالمرض كانت لرجل في الخمسينيات من عمره التقط العدوى أثناء مؤتمر في سنغافورة.

وأضافت أن المريض سافر بعدها إلى فرنسا لقضاء عطلة مع عائلته في أحد منتجعات جبال الألب، ونقل العدوى إلى 5 أشخاص آخرين، بينهم طفل عمره 9 سنوات.

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وتابعت: "عندما عاد الرجل إلى بريطانيا، تم تشخيص حالته، في الوقت الذي أبلغ فيه 4 بريطانيين آخرين عن إصابتهم بالفيروس وجميعهم كان موجودين أيضا في المنتجع الفرنسي نفسه".

عن طبيعة الشخص الذي يوصف بـ"ناقل العدوى الفائق"، أوضحت الصحيفة البريطانية أن الأمر يمكن أن يتعلق بجهاز المناعة "الذي قد لا يكون جيدا بالدرجة الكافية لكبح الفيروس، لكنه قادر على عدم إظهار الأعراض أو الشعور بها والاستمرار في نقل العدوى للآخرين".



وتابعت: "من المحتمل أن يكون السبب في تحول الشخص المصاب بعدوى ما إلى (ناقل فائق) هو التقاطه جرعة كبيرة من الفيروس في المقام الأول، أو أنه أصيب بأكثر من فيروس ممرض في الوقت نفسه. لكن من المستحيل معرفة من سيكون ناقل العدوى الفائق ومن لا".

ظهرت أول حالة لناقل عدوى فائق في عام 1900، عندما أصابت سيدة 51 شخصا بالتيفود رغم عدم ظهور أعراضه عليها. وفي عام 1998 نقل أحد طلاب الثانوية في فنلندا عدوى الحصبة إلى 22 شخصا رغم أن 8 منهم تلقوا لقاحا مضادا له مسبقا. ويقال إن شخصين تسببا في نقل عدوى الإيبولا بين 50 آخرين في الكونغو عام 1995.

وقضى فيروس كورونا المستجد على 1018 شخصا وأصاب 43114 آخرين حول العالم، وظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية وتفشى بعدها في 30 بلدا ومنطقة.