إيفانكا ترامب وتيريزا ماي تشاركان في منتدى المرأة بدبي

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالثلاثاء 2020/2/11 12:28 ص بتوقيت أبوظبي
إيفانكا ترامب تشارك في منتدى المرأة بدبي- أرشيفية
أعلن منظمو منتدى المرأة العالمي دبي 2020، مشاركة إيفانكا ترامب ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي.
وستشارك إيفانكا وماي كمتحدثتين رئيسيتين في المنتدى، فيما تلقي إيفانكا ترامب كلمة رئيسية خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي سيحمل شعار "قوة التأثير"، ويعقد في الفترة من 16 إلى 17 فبراير/ شباط.
ويركز المنتدى على 4 محاور رئيسية هي: الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، بمشاركة أكثر من 3000 شخصية، ما يجعله الأكبر من نوعه عالمياً من حيث تنوع أجندة الفعاليات والموضوعات المطروحة للنقاش وعدد المشاركين الذين يمثلون نخبة من الشخصيات القيادية البارزة عالمياً.
ويتم خلال هذه الجلسات تسليط الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا؛ منها استراتيجيات التوازن بين الجنسين، ودور المرأة خلال الثورة الصناعية الرابعة، ومدى وأهمية تمثيلها في الحكومات، ومساهماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى دورها في الإعلام وصناعة المستقبل.
وإلى جانب الجلسات الحوارية، يتم تنظيم العديد من الجلسات وورش العمل ضمن القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال "We-Fi" التي تُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تكثيف الجهود الداعمة لرائدات الأعمال في المنطقة وتطوير الحلول للتحديات التي تواجههن، والحث على زيادة فرص النساء في التقدم والازدهار.
كما يشهد المنتدى تنظيم العديد من الجلسات الملهمة تحت عنوان "صناع التأثير"، تشارك فيها شخصيات نسائية ملهمة الحضور تجاربهن، وكيف تغلبن على التحديات وصنعن فارقاً في حياة الآخرين.
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