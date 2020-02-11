تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز الأفغانى

المقادير

5 x عدد حبهان

4 x معلقة كبيرة زبدة

3 x كوب أرز بسمتى

3 x عدد فص ثوم

2 x عود قرفة

1 x كيلو لحمة

1 x عدد بصلة (مفروم)

1 x عدد جلنجال (جنزبيل تايلاندى)

1 x معلقة صغيرة زعفران

1 x كوب لوز (محمر بالزبد)

½ x كوب سكر

½ x كوب زيت عباد شمس

الطريقة:

يغسل الأرز جيدا بالماء وينقع لمدة ساعة.

ينقع الزعفران فى الماء لمدة ساعة.

فى وعاء على النار نضع نصف مقدار الزيت ونضيف البصل ونقلب حتى يصفر لونة ويذبل.

ثم نضيف اللحم ونقلب ثم نضيف القرفة والجلنجان والحبهان والثوم ونقلب.

ثم نغمر هذه المكونات بالماء وتتبل بالملح والفلفل وتترك على نار هادئة حتى تنضج اللحم.

ثم ينشل اللحم من المرق ونضعة جانبا.

يصفى الأرز ويضاف لمرق اللحم ويترك على النار حتى يغلى ثم نهدى النار ويغطى الوعاء ويترك حتى ينضج.

فى طاسة على النار نضع السكر ويترك حتى يذوب ويتغير لونة ويصبح لون الكراميل.

ثم نعمل على تقسيم الأرز داخل الإناء لقسمين.

ونصنع داخل كل قسم حفرة صغيرة ونضع فى حفرة ماء الزعفران والثانية السكر المحروق ونغطى الإناء ويترك على نار هادئة حتى ينضج تماما.

تدهن اللحم بالزبد ثم نضعها فى صينية وتوضع فى الفرن حتى يحمر لونها.

يغرف الأرز فى طبق التقديم نضع طبقة من الأرز بالزعفران وفوقها طبقة من الأرز بالسكر ثم نضع اللحم ثم اللوز المحمر فى السمن يقدم ساخنا بالهنا والشفا.

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