تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالزعفران

المقادير

8 x عدد قرنفل

4 x عدد فص ثوم مهروس

3 x معلقة كبيرة حليب كامل الدسم (ساخن)

2 x عود قرفة

2 x عدد ورق لورا

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد دجاجة كاملة (مقطعة ثمانى قطع)

1 x رشة جوزة الطيب

1 x كوب لبن رايب

1 x عدد حبهان

1 x كوب أرز بسمتى

1 x معلقة كبيرة جنزبيل (طازج)

½ x معلقة صغيرة حبهان (مطحون)

½ x كوب نعناع

½ x معلقة صغيرة زعفران

الطريقة:

نضع الزعفران فى الحليب الساخن ونقلب حتى يذوب ونتركة جانبا.

نطحن الجنزبيل مع النعناع مع معلقتين من الماء حتى يتماسك الخليط.

نضيف اللبن الرايب للمزيج ونخلطهم جيدا.

نضيف الملح والحبهان وجوزة الطيب و خليط اللبن و الزعفران وقطع الدجاج ويغطى ونتركة فى الثلاجة مدة 3 ساعات حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.

فى طاسة نضع الزيت ثم نضيف البصل ونقلب حتى يصبح ذهبيا ثم نضيف الثوم.

نضيف الدجاج مع التتبيلة للبصل ونقلب جيدا ثم نتركة على نار هادية حتى تمام النضج.

نرفع الدجاج ونضعة فى طبق التقديم ثم فى نفس الوعاء نضيف كوب من الماء والأرز ويترك حتى ينضج الأرز ثم نضيفة مع الدجاج فى طبق التقديم.. بالهنا والشفا

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