تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالبرغل

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x كوب برغل

2 x لتر ماء

2 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

2 x كوب كزبرة خضراء (مفرومة)

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة جنزبيل (مفروم)

1 x معلقة كبيرة بهارات

1 x عدد دجاجة كاملة (مقطعة قطع صغيرة)

1 x كوب بصلة مفرومة

1 x كوب طماطم (مقطعة صغير) الطريقة: نحضر حلة كبيرة ونضع قليل من الزيت ونضيف البصل المفروم لغاية ما لونة يصفر، ثم نضيف الثوم والجنزبيل ثم الطماطم وصلصة الطماطم والبهارات والكزبرة ويقلبوا حتى تذوب الطماطم.

نضيف قطع الدجاج ونقلب جيداً مع الخليط وتترك على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، ثم يضاف الماء ويترك الخليط لمدة 15 دقيقة أخرى.

ثم نقوم بإضافة البرغل ونقلب جيداً ويترك الخليط على نار هادئة ويترك الخليط حتى ينضج الدجاج، ثم نقلب ملعقة خشب لفك التكتلات، ويقدم ساخناً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالطماطم طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات

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