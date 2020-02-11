تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة دجاج بالبرغل

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x عدد طماطم (مفرومة)

2 x معلقة كبيرة بقدونس طازج

1 ½ x لتر ماء

1 x عدد صدور دجاج مخلية (وزن 500 جرام)

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x معلقة صغيرة ملح

½ x معلقة صغيرة كمون

½ x كيلو برغل (منقوع)

½ x معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون الطريقة: في قدر على النار نضع الزبدة والزيت ونشوح البصل مع رشة ملح حتى يذبل.

نضيف الدجاج ونقلب حتى يتغير لونه، ثم نضيف التوم ونقلب.

نضيف الصلصة والطماطم المفرومة والملح والفلفل والكزبرة والكمون ونقلب جيدا.

يصفى البرغل ونضيفة مع التحريك ثم نضيف الماء وندع المزيج يغلي حوالي عشر دقائق.

ندع المزيج على نار متوسطة حوالي ربت ساعة حتى ينضج الدجاج والبرغل.

يزين بالبقدونس ويقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أجنحة دجاج بالكمون

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