دراسة تؤكد أن الجريب فروت مضاد حيوي طبيعي لتقوية المناعة

في ظل انتشار الفيروسات العديدة وأشهرها فيروس كورونا، هناك العديد من المضادات الحيوية الطبيعة التي كانت تستخدم في الطب القديم، وتعمل على التخلص من البكتيريا أو الفيروسات، وهذا ما يقدمه لنا التقرير المنشور عبر موقع " hhdresearch".

أكد التقرير، أن تناول المضادات الحيوية على شكل أدوية يعد من الأمور التي تؤخر عملية الشفاء، خاصة إذا كان اعتاد عليها الجسم، ونصح التقرير بضرورة ترك الجسم يحاول التخلص من البكتريا أو الفيروس لمدة ثلاثة أيام، وفي حالة الفشل يمكنك تناول المضادات الحيوية الطبيعية بدلا من الصناعية.

وقدم التقرير بعض الأطعمة التي تعد مضادات حيوية طبيعة، ومنها:

- الثوم

الثوم هو مضاد حيوي طبيعي لمئات السنين، كما أنه له بعض الخصائص المضادة للفيروسات ومضادات الفطريات ومضادات الميكروبات، وذلك يرجع إلي مركب يسمى الأليسين المختص بمحاربة العدوى، ولذا يمكنك تناول فص منه أو استهلاكه بشكل كثير في الطهي.

- زيت اوريجانو

الأوريجانو هو مضاد حيوي طبيعي حيث إنه يحتوي علي مادة الكارافيرول التي تحارب الالتهابات البكتيرية، ويمكن علاج التهابا الجهاز الهضمي، ومشاكل البشرة، ولذا فهو علاج فعال لمشاكل البشرة والجلد.

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-بذور الجريب فروت

أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول بذور الجريب فروت يعد من الأطعمة التي تحتوي علي العديد من العناصر الخاصة بمضادات الحيوية الطبيعية، فعند تناولك له فأنت تساهم بشكل كبير في التخلص من البكتريا والفيروسات.

- الزنجبيل

هناك العديد من الدراسات الطبية الحديثة التي تؤكد أن تناول الزنجبيل يقلل فرص الإصابة بالسرطان، وأيضا يقلل فرص الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي، ولذا فتناولك لمشروب الزنجبيل له دور كبير في التخلص من الفيروسات والبكتريا، ولذا عليك تناوله باستمرار.

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