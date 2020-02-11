تعرف علي أهم أعراض قرحة المعدة

قرحة المعدة هي قرح تحدث في بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة، حيث تنتج المعدة حمضًا قويًا للمساعدة في هضم الطعام والحماية من الميكروبات، ولحماية أنسجة الجسم من هذا الحمض، فإنه يفرز أيضًا طبقة سميكة من المخاط، وإذا توقفت الطبقة المخاطية عن العمل بفعالية، يمكن للحمض أن يتلف أنسجة المعدة، مما يسبب قرحة.

يقدر أن واحدا من كل عشرة أشخاص في الدول الغربية مصاب بقرحة في المعدة أو الأمعاء الدقيقة في مرحلة ما من حياتهم، ومن السهل نسبياً علاج قرحة المعدة، لكنها يمكن أن تسبب مشاكل كبيرة إذا تركت دون علاج.

أعراض قرحة المعدة

الألم هو أحد الأعراض الرئيسية لقرحة المعدة ، سواء حول المعدة أو أعلى قليلاً، وذلك لتقرير موقع " medicalnewstoday" ، والأعراض الكلاسيكية لقرحة المعدة تشمل عسر الهضم.

عسر الهضم يسبب الألم أو الانزعاج في منطقة المعدة، مما يتسبب في حرقة المعدة، ولكن يمكن أن يكون سبب حرقة المعدة حمض الجزر أو مرض الجزر المعدي المريئي (GERD.

تميل القرحة إلى إنتاج ألم حارق أو ممل في منطقة المعدة، يوصف هذا الألم أحيانًا بأنه ألم "عض" أو "قضم"، فيما قد يصف بعض الناس الإحساس بالجوع.

وتشمل الأعراض الأخرى:

فقدان الوزن.

القئ و الغثيان.

عدم تناول الطعام بسبب الألم.

التجشؤ.

الانتفاخ.

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بعض أنواع قرح المعدة قد تمر دون أن يلاحظها أحد، ولا تظهر أي آلام عسر الهضم النموذجية، وهذا النوع من القرح يكون أقل شيوعًا ويميل إلى التشخيص بعد بدء النزيف، ويمكن لبعض القرحة أن تسبب ثقبًا في جدار المعدة وهى حالة خطيرة.

أسباب قرحة المعدة

يمكن أن تزيد فئة مسكنات الألم المعروفة باسم مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية من خطر الإصابة بقرح المعدة، ولكن السببان الرئيسيان لقرحة المعدة والأمعاء الدقيقة هما:

بكتيريا H.pylori أو ما يعرف باسم جرثومة المعدة .

فئة من المسكنات تسمى العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية).

وقد تشمل الأسباب الأقل شيوعًا لقرحة المعدة ما يلي:

زيادة حموضة المعدة ، أو فرط الحموضة: قد يحدث هذا لعدة أسباب ، بما في ذلك الوراثة والتدخين والإجهاد وبعض الأطعمة.

متلازمة زولينجر إليسون: وهو مرض نادر يسبب زيادة في إنتاج حمض المعدة.

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