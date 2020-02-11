إنفوجراف.. "كورونا الجديد" أكثر فتكا من "سارس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزايدت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ"كورونا المستجد" متخطية حاجز الألف للمرة الأولى، حيث وصلت إلى 1018 حالة، الثلاثاء، وبذلك يكون الفيروس قد تخطى حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس سارس الذي تم اكتشافه عام 2002.

وأعلنت سلطات الصحة الصينية، الثلاثاء، عن 108 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني حتى 10 فبراير/شباط، لترتفع عن 97 قبلها بيوم، ويصبح إجمالي الوفيات 1016.

وقالت اللجنة إنه تأكد إصابة 2478 بالفيروس في البر الرئيسي، في انخفاض مقارنة بـ3062 قبلها بيوم؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الصين إلى 42638.

الإنفوجراف التالي يوضح أبرز الاختلافات بين فيروس كورونا وفيروس سارس من حيث الانتشار وعدد الإصابات والوفيات..



