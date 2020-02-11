شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تدعو العلماء إلى التضامن لمواجهة فيروس كورنا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور تيدروس ادهانوم مديرعام منظمة الصحة العالمية، علماء العالم للتضامن لمواجهة فيروس كورونا المستجد القاتل.

وأوضح ادهانوم خلال كلمةالقاها في اجتماع علمي انطلق في جنيف صباح اليوم الثلاثاء ،لبحث انتشار فيروس كورونا المستجد داخل الصين وخارجها والذي يستمر اليوم وغداقائلا:«إن هناك الكثير لم يعرف بعد عن الفيروس، مثل ماهية حواضن الفيروس وديناميات انتقاله إضافة إلى فترة العدوى والعينات التي يجب استخدامها لتشخيص ورصد العلاج».

Advertisements

ودعا ادهانوم إلى البحث عن إجابات بشأن أفضل الطرق لإدارة حالات الإصابة الحادة بالمرض والقضايا الأخلاقية التي يجب أن تكون المنظمة والعالم على علم بها خلال القيام بالبحث.

كما لفت إلى أن العالم لا يمتلك حتى الآن لقاحا لمنع العدى أو علاجا مثبتا للفيروس، معربًا عن أمله في أن تكون إحدى نتائج الاجتماع هي خارطة طريق متفق عليها للبحث الذي سيلتف حوله الباحثون والمانحون.

وناشد ادهانوم معامل البحث والشركات عدم إيلاء الأهمية الآن لبراءات الاختراع والأرباح ولكن وقف تفشى الفيروس وإنقاذ الأرواح.