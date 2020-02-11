السودان يستعد لاستقبال الطلاب العائدين من الصين

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العين الإخبارية - مرتضى كوكو _ الخرطومالثلاثاء 2020/2/11 03:52 م بتوقيت أبوظبي
من استعدادات السودان لاستقبال الطلاب
كشفت مصادر مسؤولة في السودان عن إكمال الاستعدادات كافة لاستقبال عشرات الطلاب قادمين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد.
وتأتي الاستعدادات بعد توجيهات رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بعمل جسر جوي لاجلاء الطلاب السودانيين المقدر عددهم بنحو ١٣٠ شخصا، من مدينة ووهان الصينية إلى الخرطوم مباشرة.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تحضيرات وزارة الصحة المركزية في مطار الخرطوم الدولي لاستقبال الطلاب.
كما أظهرت صور مماثلة التجهيزات بالحجر الصحي المعد لاستقبال الطلاب القادمين بمستشفى الخرطوم التعليمي وسط العاصمة.
قبل يومين أعلنت وزارة الصحة السودانية تسلمها أجهزة الفحص الحراري من منظومة الصناعات الدفاعية للمساعدة في الكشف على القادمين من الصين، مؤكدة جاهزية المعمل القومي "استاك" لفحص فيروس كورونا الجديد.
وأظهر الفحوصات المعملية السابقة سلامة 3 حالات اشتباه بفيروس كورونا في دارفور والجزيرة والخرطوم كانت لسودانيين قادمين من الصين.
وقضى فيروس كورونا المستجد على أكثر من 1018 شخصا حول العالم، وأصاب نحو 43112 آخرين بعدما تفشى في أكثر من 30 بلدا ومنطقة منطلقا من مدينة ووهان الصينية.
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