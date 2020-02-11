كوريا الشمالية تتحصن ضد "كورونا" بـ500 متطوع على حدودها مع الصين

أرسلت كوريا الشمالية نحو 500 متطوع إلى حدودها مع الصين، وكثفت جهودها للحيلولة دون دخول فيروس "كورونا الجديد" إلى أراضيها.



ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن تقرير صادر من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن الصليب الأحمر الكوري الشمالي أرسل المتطوعين مؤخرًا للمساعدة في عمليات الحجر الصحي على الحدود بناء على طلب الحكومة.

وأطلقت كوريا الشمالية مؤخرا نظام الطوارئ الوطني ضد فيروس "كورونا الجديد"، وعززت الرقابة على الحدود وجهود الحجر الصحي ضد الوافدين من الصين وفحص جودة المياه في جميع أنحاء البلاد، ولم ترصد أي حالة إصابة مؤكدة حتى الآن.

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وأغلقت البلاد حدودها أمام السياح الأجانب، ومعظمهم من الصين، كإجراء وقائي، طبقا لوكالة سفريات تنظم رحلات سياحية، وكانت بيونج يانج أقدمت على الشيء نفسه خلال تفشي إيبولا عام 2014.



وفي 30 يناير/كانون الثاني، أوردت وكالة الأنباء الكورية أن السلطات أعلنت "حالة الطوارئ"، وتشييد مقر لمكافحة الوباء حول البلاد، مشيرة إلى أن كل من دخلوا البلاد بعد 13 يناير/كانون الثاني وضعوا تحت "إشراف طبي".

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، الثلاثاء، أن عدد وفيات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تخطى حاجز الألف للمرة الأولى، حيث وصل إلى 1016 حالة.



واتّخذت الصين إجراءات مشددة للسيطرة على وباء كورونا المستجد، شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.