"الصحة العالمية" تواجه "كورونا" بمؤتمر لتطوير اللقاحات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت منظمة الصحة العالمية مؤتمرا علميا لمدة يومين في جنيف، الثلاثاء، لتسريع عملية تطوير الأدوية واللقاحات لفيروس كورونا المتحور الجديد.

وأعرب تيدروس أدهانوم جبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، أثناء افتتاح المؤتمر، عن أمله في أن تكون إحدى نتائج هذا المؤتمر هي خارطة طريق متفق عليها للبحوث يجتمع حولها الباحثون والمانحون.

ومن المتوقع أن يناقش المجتمعون من علماء الطب ومسؤولي الصحة العامة وممثلي الحكومات سبل سد فجوات المعرفة الحالية بشأن أصل الفيروس وانتقاله وعلاجه.

وحث تيدروس العلماء على التعاون وتبادل النتائج التي يتوصلون إليها، وقال: "المنشورات وبراءات الاختراع والأرباح لا تهم الآن. الأهم هو وقف تفشي المرض وإنقاذ الأرواح".

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، الثلاثاء، أن عدد وفيات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تخطى حاجز الألف للمرة الأولى، حيث وصل إلى 1016 حالة.