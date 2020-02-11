"المتحف المذهل" يصل دبي.. جيتار من الذهب وغلاف هاتف آيفون من الألماس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفظ معرض فنون "المتحف المذهل" بـ10 أرقام ضمن موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.

وقال محسن سعيد عبيدي مدير معرض فنون "المتحف المذهل"، لـ"العين الإخبارية"، إن المعرض الذي يزور الإمارات والقادم إليها من جولة عالمية سيمكن الزائرين من التعرف على منتجاتنا من المجوهرات قبل الانتقال إلى مدينة أخرى في بلد مختلف، معتبراً أن دبي هي الوجهة الأفضل والأشهر عالمياً، لأن دبي تبحث دائما عن تحقيق الأفضل في كل شيء.

من بين تلك المنتجات الجيتار المرصّع بالألماس والذهب، ودخلت هذه التحفة الفنية موسعة "جينيس" للأرقام القياسية كأثمن جيتار في العالم، إذ تحفل الآلة بما يزيد على 400 قيراط من الألماس و1.6 كيلوجرام من الذهب.

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كما يضم معرض فنون "المتحف المذهل" الزائر غطاء تواليت مرصعا بالألماس، يقدر بحوالي 40.815 ماسة، بقيمة 1.28 مليون دولار.

كما شمل المعرض أكبر عدد من قطع الألماس الموضوعة على حقيبة مع ما يقارب الـ10 آلاف قطعة ألماس مرصّعة على إكسسوار مستوحى من كوكا كولا.

وضم أيضاً غلاف هاتف آيفون مرصّعاً بألماس وأكبر عدد من الألماس على علبة أحمر الشفاه هو 2216 من الألماس وأكثر نظارة مرصعة بالألماس بالإضافة إلى الكثير من المجوهرات.