إنفوجراف.. ارتفاع ضحايا "كورونا" إلى 1018 وفاة و43112 إصابة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطى عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد حاجز الألف مسجلا 1018 وفاة منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية ديسمبر/كانون الأول، ومصيبا نحو 43 ألفا و112 شخصا حول العالم بالمرض الوبائي.
وأعلنت سلطات الصحة الصينية، الثلاثاء، عن 108 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني حتى 10 فبراير/شباط، لترتفع عن 97 قبلها بيوم، ويصبح إجمالي الوفيات 1016.
وقالت اللجنة إنه تأكد إصابة 2478 بالفيروس في البر الرئيسي، في انخفاض مقارنة بـ3062 قبلها بيوم؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الصين إلى 42638.
الإنفوجراف التالي يوضح آخر إحصائية معلنة لأرقام الإصابات والوفيات حول العالم، حتى الساعة 10 صباح الثلاثاء 11 فبراير بتوقيت جرينتش..
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