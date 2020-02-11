هل الإسهال علامة مبكرة تدل على الحمل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تبحث بعض النساء عبر "جوجل" على إجابة لسؤال، هل يعتبر الإسهال علامة مبكرة تدل على الحمل؟ على الرغم من أن العديد من الأشخاص يصابون بالإسهال. كما أن السيدات اللواتي يعانين من مشاكل في الرحم تظهر عليهن أعراض الإسهال.

هنا بعض الأمور التي يجب معرفتها لتبين لنا إذ كان الإسهال علامة مبكرة على الحمل.

ما هو الإسهال؟

يُعرف الإسهال على أنه تغيير مفاجئ في حركة الأمعاء تؤدي الى زيادة عدد مرات الإخراج، كما يكون الإخراج مائيا إلى حد ما، وعادة ما يستمر من يوم إلى يومين، وإذا زاد عن ذلك فإنه يدل على وجود مشكلة ما.

يتساءل الجميع عند حدوث ذلك معه عن السبب، فالإسهال يحدث بالعادة عندما يفشل الجهاز الهضمي في امتصاص الماء من البراز أثناء تحركه، بسبب تحرك البراز بسرعة كبيرة عبر الجهاز الهضمي.

هل يؤثر الحمل على شكل البراز؟

Advertisements

تتغير هرمونات المرأة أثناء الدورة الشهرية، كذلك يتغير شكل البراز عندما يقترب موعد الدورة، وذلك بسبب هرمون البروجسترون الذي يهيئ جسم المرأة للحمل.

كما أن هناك العديد من الآثار لهرمون البروجسترون حيث يساعد على إرخاء عضلات الرحم والامعاء، فعند حدوث تقلص لعضلات الجهاز العضمي تصاب المرأة بالإسهال، وإذا لم تحدث هذه التقلصات فتصاب بالامساك، وذلك يعود إلى ارتفاع نسبة هرمون البروجسترون.

هل يحدث الاسهال في مراحل مبكرة من الحمل؟

بالتأكيد يمكن أن تصاب المرأة بالإسهال في فترة الحمل المبكرة، سواء كان ذلك بسبب شيء أكلته أو مشكلة ما في المعدة، ويعود السبب برأي الأطباء إلى الأغذية أو الماء الملوث بالبكتيريا، والفيروسات مثل الأنفلونزا والطفيليات، وبعض الأدوية مثل المضادات الحيوية، وعدم تحمل الطعام مثل عدم الأغذية التي تحتوي على اللاكتوز أو ما يسمى سكر الحليب.

كما يوضح الأطباء أن بعض الأعراض قد لا تكون دليلا أكيدا على الحمل، إلا أن بعض السيدات يفسرن حدوث أي أمر غريب يحصل لإجسادهن على أنه إشارة إلى الحمل، على الرغم من أن تأخر الدورة الشهرية، واختبار الحمل الايجابي أقوى دليل على أنك حامل.