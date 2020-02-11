"الصحة العالمية" تعترف: تفشي كورونا "تهديد خطير للغاية"

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رويترزالثلاثاء 2020/2/11 02:18 م بتوقيت أبوظبي
الفيروس الوبائي تخطى عدد وفياته الألف
قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن تفشي فيروس كورونا المستجد أصبح يمثل "تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم".
تصريحات جيبريسوس جاءت في مستهل اجتماع بالعاصمة الصينية، بحضور أكثر من 400 باحث وممثل للسلطات الوطنية بعضهم شارك عبر الفيديو من بر الصين الرئيسي وتايوان، ناشد خلالها المجتمعين تبادل عينات الفيروس وتسريع وتيرة الأبحاث في سبيل التوصل إلى عقاقير ولقاحات.
وأضاف رئيس المنظمة التابعة للأمم المتحدة: "في ضوء وجود 99% من الحالات في الصين؛ فإن الأمر لا يزال إلى حد بعيد يمثل حالة طوارئ بالنسبة لذلك البلد، لكنه يمثل تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم".
وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 1018 وفاة حول العالم، و43112 إصابة، تركزت معظمها في الصين التي تفشى منها المرض الوبائي وانتقل إلى أكثر من 30 دولة ومنطقة أخرى.
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