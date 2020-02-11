شكرا لقرائتكم لماذا يلعب المغنيسيوم دور الجندي المجهول في جسم الإنسان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحتاج جسم الإنسان إلى معدن المغنيسيوم للعمل بشكل صحيح، حيث إنه يساعد على أداء المئات من الوظائف المهمة، مثل التحكم في كيفية عمل العضلات والأعصاب، وفقا لما نشره موقع "WebMD".

يساعد المغنيسيوم أيضا في الحفاظ على قوة العظام وتحسين صحة القلب وضبط مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الطاقة. ويمكن الحصول على المغنيسيوم من خلال تناول العديد من الأطعمة والمشروبات أو المكملات الغذائية بوصفة من الطبيب.

الكميات المناسبة

تحتاج المرأة البالغة إلى حوالي 310 ملليغرام من المغنيسيوم يوميًا، و320 ملليغرام بعد سن 30. وتحتاج النساء الحوامل إلى 40 ملليغرام إضافية. يحتاج الرجال البالغون دون 31 عامًا إلى 400 ملليغرام و420 ملليغرام إذا كانوا أكبر سناً. يحتاج الأطفال من 30 إلى 410 ملليغرام حسب العمر والجنس، وفقا لما يحدده طبيب الأطفال.

الآثار السلبية لنقص المغنيسيوم

لا يحصل الكثيرون على ما يكفي من المغنيسيوم من نظامهم الغذائي، وبمرور الوقت، ربما تمهد المستويات المنخفضة للمعادن المجال للإصابة بعدد من المشكلات الصحية، من بينها مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم والصداع النصفي.

مضاعفات الجرعات الزائدة

تتخلص الكليتان من المغنيسيوم الزائد عن حاجة الجسم، إذا كان الشخص بصحة جيدة. ولكن يمكن أن يؤدي تناول الكثير من المغنيسيوم إلى الإصابة بتشنجات أو غثيان، وهي نفس الأعراض التي تصيب الشخص إذا كان يستخدم أقراصا مسهلة أو مضادات حموضة تحتوي على المغنيسيوم.

فوائد المغنيسيوم:

1- تقوية العظام

يستخدم الجسم المغنيسيوم لبناء خلايا عظام جديدة. تشير الأبحاث إلى أنه يحمي أيضًا من فقد العظام وهشاشتها. وتشير الدراسات إلى أن النساء المصابات بهشاشة العظام يعانين من انخفاض مستويات المغنيسيوم.

2- مضاد للالتهاب

إن الالتهاب هو رد فعل الجهاز المناعي للأذى المحتمل. على المدى القصير، يساعد الجسم على مكافحة الفيروسات وتضميد الجروح. ولكن إذا كان يعاني من التهاب طوال الوقت، فربما يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل والسكري. ويمكن أن يساعد المغنيسيوم في منع حدوث هذه المضاعفات.

3- حماية القلب

يساعد المغنيسيوم القلب على ضخ الدم. ويمكن للمستويات الصحيحة من المغنيسيوم أن تقلل من احتمالات الإصابة بضربات القلب غير المنتظمة أو أمراض القلب أو الأزمات القلبية. يساعد المغنيسيوم على إراحة جدران الأوعية الدموية بما يؤدي تلقائيا إلى خفض ضغط الدم. ومن الفوائد الإضافية للمغنيسيوم المساهمة في زيادة مستويات الكوليسترول الحميد أو "الكوليسترول الجيد".

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4- علاج الصداع النصفي

يعتقد الخبراء أن المغنيسيوم يساعد على منع أو تقليل المواد الكيميائية التي تسبب الألم في الدماغ ويمنع ضيق الأوعية الدموية. ومن المرجح أن الشخص يصاب بالصداع النصفي ما لم يحصل على ما يكفي من المغنيسيوم.

5- الوقاية من مرض السكري

يعزز المغنيسيوم أداء هرمون الأنسولين ليعمل بدرجة مثالية، بما يؤدي إلى الحفاظ على ثبات مستويات السكر في الدم. وأثبتت إحدى الدراسات العلمية أن الأشخاص الذين تناولوا حصصا أكبر من مصادر المغنيسيوم في نظامهم الغذائي كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري بالمقارنة مع من تناولوا أقل قدر ممكن من المغنيسيوم.

مصادر غذائية غنية بالمغنيسيوم

توجد الكثير من العناصر الغذائية بالمغنيسيوم والتي تلبي احتياجات الجسم من هذا المعدن المهم مثل:

1- المكسرات والبذور

2- الحبوب الكاملة

3- الأفوكادو

4- الخضر الورقية

5- منتجات الصويا

6- الفول والفاصوليا