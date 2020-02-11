الكشف عن هدية أوصت الأميرة ديانا بمنحها لابنها هاري عند بلوغه الثلاثين

تركت الأميرة ديانا قبل سنوات من وفاتها، هدية أوصت بأن تقدم لهاري عند بلوغه سن الثلاثين.وتوفيت الأميرة ديانا في 31 أغسطس/ آب 1997، جراء حادث سيارة بعد أن طاردها مصورون صحافيون عبر شوارع باريس. ووفقا لما نشرته صحيفة "إكسبرس" البريطانية، كانت أميرة ويلز قد كتبت وصية في عام 1993 تضمنت عددا من الأمنيات التي طلبت تنفيذها بعد وفاتها، من بينها كيفية توزيع ممتلكاتها. وأوصت ديانا بأن يتم وضع الجزء الأكبر من أراضيها في صندوق ائتمان، يحق لويليام وهاري التصرف فيه عند بلوغهما سن 25 عاما، كما أوصت بتوزيع باقي ثروتها على عدد من الأطفال اليتامى، مع منح كبير خدمها بول باريل 50 ألف جنيه إسترليني.

وفيما يخص الهدية، أوصت الأميرة ديانا بمنح نجلها الصغير هاري فستان زفافها الشهير هدية في عيد ميلاده الثلاثين. الفستان من تصميم إليزابيث وديفيد إيمانويل، وكان يطلق عليه في ذلك الوقت "فستان القرن"، حيث تم تطريزه بأكثر من 10 آلاف لؤلؤة صغيرة. وجاب الفستان العالم بعد وفاة ديانا في جولات عالمية، ليعود إلى بريطانيا في عام 2014.

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