الكاميرا تلتقط سيّدة صينية تنشر العدوى متعمدة بين جيرانها

التقطت كاميرات مراقبة داخل إحدى البنايات في الصين، سيدة صينية مصابة بفيروس كورونا وهي تبصق عمدا على مقابض أبواب جيرانها، بهدف نشر العدوى.ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يأتي رد فعل السيدة عقب تطبيق الحجر الصحي على المبنى الذي تقيم فيه بمدينة ووهان.ووجه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني بوضع جميع المرضى في مدينة ووهان ومن هم على اتصال بهم، في المستشفيات ومعسكرات الحجر الصحي.

ويظهر في الفيديو السيدة وهي تتجول في ممر المجمع السكني وبوصولها لنهاية الممر، نظرت خلفها لتتأكد من عدم مشاهدة أي من الجيران لها، لتبدأ في البصق على مقابض الأبواب.وأشارت قناة الأخبار الصينية إلى أن المجمع السكني الذي تقيم فيه السيدة، يخضع للحجر الصحي الصارم وأن بعض المرضى كانوا معزولين في منازلهم.

وكانت السلطات الصينية أعلنت، في وقت سابق اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس" كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 908 أشخاص، والمصابين إلى أكثر من 40 ألفا، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصابا بالفيروس وغادروا المستشفيات.وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن "فيروس كورونا الجديد" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد. ووفقا لإحصائيات أوردتها وكالة "رويترز"، فإن الفيروس ظهر في 27 دولة ومنطقة على الأقل، وتم اكتشاف 330 حالة إصابة خارج الصين، وهو عدد ضئيل مقارنة بأكثر من 37 ألف حالة إصابة بالمجمل في الصين.

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