شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب وجبة عشاء مشتركة.. إصابة 9 أشخاص من عائلة واحدة بكورونا فى هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن 9 أشخاص من عائلة واحدة فى هونج كونج أصيبوا بفيروس كورونا بعد تناول وجبة ساخنة في الوقت الذي يحذر فيه المسؤولون من "التجمعات" ومشاركة الأواني، فقد أبلغ مسئولي الصحة، في هونج كونج عن 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة، جميعهم باستثناء شخص واحد من نفس العائلة.

كان لدى الأسرة أعراض خفيفة عندما جلسوا لتناول وجبة ساخنة، حيث أن فيروس كورونا معدي عبراللعاب، مثل الموجود على ما تبقى من الأواني المشتركة، حيث يحس المسئولين على عدم مشاركة الشخص لآخرين تناول الطعام في أواني طعام مشتركة .

وقالت الصحيفة إنه في يوم الاثنين، تجاوز عدد القتلى العالمي لفيروس كورونا إلى 1000.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، أن جميعهم باستثناء واحد منهم كانوا أقارب شاركوا في وجبة في أمسية عائلية، ليصل عدد الأقارب التسعة والحالة العاشرة -غير المؤكدة- يوم الأحد إلى إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في هونج كونج إلى 36 إصابة، أي بزيادة تفوق الثلث على عدد الحالات السابقة.

وترجع قصة إصابتهم يوم 26 يناير، حيث اجتمع 10 من أفراد أسرة صينية في هونج كونج لمشاركة وجبة معًا فيما كان ينبغي أن يكون لم شملًا ممتعًا، ولكن بعد العشاء، بدأ العديد من الناس تظهر عليهم أعراض المرض، وبحلول يوم الأحد، أثبت كل من رجل يبلغ من العمر 22 عامًا في العائلة اصابته بفيروس كورونا، في نفس الليلة، تم تشخيص 7 آخرين على صلة بالعشا، وكان بينهم المريض الأصلى.

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وقال الدكتور تشوانج شوك كوان، رئيس فرع الأمراض المعدية في مركز حماية الصحة في صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست: "نواجه صعوبات كبيرة في عزل الحالات المشتبه فيها وتعقب الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالمرضى المؤكدين، عندما تم التعرف على فيروس كورونا لأول مرة، بدا أن كل من تعاقد معه كان في سوق المأكولات البحرية والحيوانات البرية في ووهان، في الصين القارية، ولكن سرعان ما أصبح من الواضح أن الناس كانوا يصابون ببعضهم البعض كان الفيروس ينتقل بين البشر.



فيروس كورونا القاتل ينتشر فى العالم

توصلت الدراسة المبكرة إلى أنه، مثل معظم الفيروسات التاجية المسببة للأمراض التنفسية، كانت العدوى قابلة للانتقال من خلال اللعاب، أو من خلال السعال أو العطس.

تشير دراسة جديدة نشرت يوم أمس الاثنين إلى أن فيروس كورونا، المعروف حاليًا باسم 2019nCoV ، قابل للانتقال بهذه الطريقة، وكذلك من خلال ملامسة البراز والبول.

الأكثر إثارة للقلق، كما لاحظ الدكتور تشوانج أن الأدلة تشير بشكل متزايد إلى أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض أو أعراض خفيفة للغاية يمكنهم نقل العدوى.

وقال لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست: "إذا كان هناك العديد من الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض أو أعراض خفيفة فقط، وقد أصابوا العديد من الأشخاص الآخرين، فلا يوجد الكثير مما يمكننا فعله لوقف انتشار المرض، سنفعل كل ما بوسعنا.

وقالت الصحيفة، لقد أصبح هذا مصدر قلق للمسؤولين الأمريكيين أيضًا، الذين يعتقدون أن الفيروس لم ينتشر بعد في المجتمع الأمريكي، لكن يمكن لفيروس كورونا أن ينتقل دون اكتشافه في حالة حدوث انتقال بدون أعراض، نظرًا لوجود 42 حالة في هونج كونج، بما في ذلك الحالات الـــ 9 من عائلة واحدة والشديدة التركيز، فقد بدأت تبدو كما لو أنها تنتشر في مجتمعات هونج كونج.