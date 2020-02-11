شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة..السلطات الصينية بعثت برسالة تهديد للطبيب صاحب تحذيرات كورونا..ستعاقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال خبروفاة الطبيب الصيني لي وين ليانج الذي أطلق أولى التحذيرات الأولية من فيروس كورونا تسيطر على الأجواء، بعد أن هددته السلطات الصينية قبل رحيله بإثارة الشائعات منذ ظهورالمرض ديسمبر من العام الماضي، وتحذير زملائه من انتشار فيروس كورونا قبل تكميمه وإرسال خطاب رسمي من الشرطة يحذره من أنه "سيعاقب".

ووفقا لتقرير جريدة " mirror" البريطانية، أن الشرطة الصينية أخبرت الطبيب الذي حاول تحذير العالم من فيروس كورونا أنه "سيعاقب" إذا واصل حملته بالتحذير من الفيروس الغامض قبل تفشيه، قبل رحيله .



صورة خبر جريدة ميرور عن وثيقة تهديد السلطة الصينية للطبيب لى

وتم إرسال خطاب إلى الطبيب لي وين ليانج تقشعر له الأبدان من قبل الشرطة، تأمره "بالتوبة" ووصف المعلومات التي نشرها إلى زملائه بأنها "نشاط غير قانوني"، مع رغبة السلطات في إخفاء خبر انتشار الفيروس.

وتوفي الطبيب البالغ من العمر 34 عامًا منذ أيام، بعد إصابته بالفيروس من مرضى كان يعالجهم في ووهان مكان تفشى فيروس كورونا بالصين، وكان واحدًا من 8 أشخاص كانت الشرطة تحقق معهم في ذلك الوقت بسبب إثارة الشائعات، وفقًا لتقرير "ذا صن".



صورة وثيقة تهديد الشرطة الصينية للطبيب الصينى صاحب التحذيرات الألوى من فيروس كورونا

نص الرسالة من قبل الشرطة الصينية

كتبت الشرطة، في الرسالة إلى الطبيب: "إذا أصرت على آرائك، ورفضت التوبة ومتابعة النشاط غير القانوني، فسوف يعاقبك القانون.. هل تفهم؟"

وقد أخبرالدكتور وين ليانج، وهو طبيب عيون في مستشفى ووهان المركزي، زملائه من خلال منصة رسائل حول الانتشار الأولي للمرض ، في تلك المرحلة التي كان يُنظر إليها على أنها التهاب رئوي غامض، في 30 ديسمبر.

وكتب في مجموعة WeChat التي تضم حوالي 150 من العاملين الطبيين الآخرين، وقال: "تم العثور على 7 حالات مؤكدة للسارس في سوق هوانان للمأكولات البحرية، وأضاف: "كان [المرضى] في الحجر الصحي في فرع بمستشفانا".

ثم أجاب أحد المسعفين الآخرين على رسائله: "مخيف للغاية"، ثم سألوا عن وباء السارس في الصين 2002-2003 الذي أودى بحياة 800 شخص.

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احتجاز الطبيب والتحقيق معه

تم بعدها إحضار من قبل المسؤولين من هيئة الصحة في ووهان منتصف الليل، لمعرفة سبب تزويد زملائه بمثل هذه المعلومات، وبعد 3 أيام ، جعلته الشرطة يوقع على بيان حول "سلوكه غير القانوني" مع السلطات الصينية، التي ما زالت تحاول إبقاء شدة الفيروس تحت السيطرة.

ظهرت الرسالة الخاصة بالطبيب، بعد ظهور لقطات مصورة عن أشخاص يشتبه في أنهم مصابون بالفيروس التاجي تم جمعهم ونقلهم إلى معسكرات في ووهان في المراحل المبكرة من الوباء.

وحصل الدكتور وين ليانغ على تصريح للعودة إلى العمل مع انتشار العدوى بسرعة في المدينة، مما وضع ضغطًا هائلاً على نظام الرعاية الصحية، ثم 10 يناير الماضي أعلن الطبيب، أنه يعاني من حمى من خلال موقع التواصل الاجتماعي Weibo وبحلول نهاية الشهر تم تشخيصه رسميًا بكورونا قبل وفاته الأسبوع الماضي، وهددت السلطات الصينية أي شخص ينشر "شائعات" على الإنترنت بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، نيكولاس بيكيلين، "لقد حاول المهنيون الطبيون الصينيون في الصين أن يدقوا ناقوس الخطر بشأن الفيروس، وأضاف " لو لم تحاول الحكومة تقليل الخطر إلى الحد الأدنى، كان يمكن للعالم أن يستجيب لانتشار الفيروس في الوقت المناسب".

وارتفعت عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى أكثر من 1000 شخص حتى اليوم الثلاثاء، مع وفاة 103 أشخاص آخرين في غضون 24 ساعة في مركز المرض الفتاك.