شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة مصابي "كورونا" في تايلاند ترتفع لـ33 والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 فبراير 2020 أكدت السلطات التايلاندية، الثلاثاء، اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية أن الإصابة الجديدة تعود لامرأة صينية من مقاطعة ووهان. Advertisements ويرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 33 شخصا. وتخطى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين حاجز الألف للمرة الأولى ليصل إلى 1016 شخصا، حسبما أفادت السلطات الصحية، الثلاثاء.

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