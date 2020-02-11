كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 10:42 صباحاً - يبدأ الشهر الثامن للسيدة الحامل من الأسبوع الثاني والثلاثون تقريباً، وهي الفترة التي تبدأ فيها السيدة بالشعور بالتعب الشديد لثقل البطن والحجم المتزايد، بالإضافة إلى بداية الألم أسفل الظهر بسبب بدء ضغط الجنين على الحوض لتهيئة الجسم للولادة، كما أن بعض السيدات أحياناً يعانون من الطلق الكاذب خلال هذه الفترة.

التقت "الخليج 365 نت" طبيب النساء والولادة والمهتم بالطب الوقائي والتوعية الصحية "د. محمد أحمد إدريس" ليحدثنا عن حركة الجنين في الشهر الثامن، وقال:

• من أهم الأمور التي يجب على السيدة الحامل الانتباه لها خلال هذه الفترة هي حركة الجنين، فقلة حركته عن المعتاد في هذه الفترة مؤشر مهم لاضطراب نبض الجنين أو قلة الدم الواصل له واختناقه، وعادة ما تتطور حالات ضعف حركة الجنين إن لم يتم ملاحظتها وعلاجها وقد تصل الحالة إلى فقدانه لا قدر الله.

كيف نحسب حركات الجنين؟​

​

1.ممكن حسابها في المنزل بأحد الطرق التالية (10 حركات أو رفسات) خلال ساعتين بشرط أن تكون الأم ممدة دون ضوضاء ويدها على بطنها وتعد الحركات.

2.(4 حركات أو رفسات) خلال ساعة بشرط أن تكون الأم ممدة دون ضوضاء ويدها على بطنها وتعد الحركات بتركيز.

3.(10 حركات أو رفسات) خلال 12 ساعة من اليوم العادي للسيدة في النشاط اليومي وتعد الحركات.

لماذا تخف حركة الجنين؟

Advertisements

1. في الحمل قد ينام الجنين لـ 40 دقيقة، وتزيد المدة تدريجياً لتصل إلى 100 دقيقة في الشهر التاسع.

2. كمية السوائل ونقصها حول الجنين.

3. وضعية الأم أو الجنين وحتى مكان المشيمة، فلو كانت المشيمة في الأمام قد تقل الحركة.

4. نشاط الأم اليومي وشعورها بالإرهاق والمؤثرات الخارجية، خاصة وأن حركات الجنين من الأسبوع الثاني والثلاثون وصولاً إلى موعد الولادة تبدأ تقل في قوتها نظراً لحجم الجنين وتناقص المساحة الحرة حوله والتي يشغلها السائل الأمنيوسي حوله بالتالي تقل قوة هذه الحركات.

5. وعلى السيدة الحامل أن تعلم بأن حركات الجنين تزداد قوتها وعددها في ساعات الليل المتأخرة، وتقل في الصباح وتعود في الازدياد تدريجياً خلال ساعات اليوم إلى أن تصل لذروتها في الليل من جديد.

• ماذا تفعل الحامل عند الشعور بقلة حركة الجنين؟

1. عليها فوراً التوجه لقسم الطوارئ لملاحظة الجنين وعمل التخطيط اللازم والأشعة الصوتية والفحوصات للاطمئنان على حالة الجنين. في أكثر من 70% من الحالات يكون الوضع طبيعي وننصح الأم بشرب كمية كبيرة من المياه والسوائل.

2. أما في بعض الحالات يكون الأمر مرضي ويحتاج إلى التدخل السريع، وفي أغلب الحالات يتم إسعاف الجنين بعمل الولادة القيصرية الطارئة في حال استدعت الحالة وكانت حياة الجنين في خطر.