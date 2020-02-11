خبراء كورونا يجتمعون: لنركز على هذا العدو

تعقد، الثلاثاء، منظمة الصحة العالمية مؤتمرا عن فيروس "كورونا" الجديد، يستمر يومين، يشارك فيه خبراء في الفيروس.

وتأمل المنظمة من وراء هذا المؤتمر الذي يجمع كثيرا من العلماء المعنيين بالفيروس، في أن يكون هناك تبادل سريع للمعلومات، قائم على الحقائق العلمية والمعلومات المتوفرة بالفعل عن هذا الشكل الجديد من فيروس "كورونا"، والذي يصيب الرئتين.

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واستبق المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المؤتمر، بالتأكيد على أن الحدث الطبي سيركز على الجانب العلمي للفيروس، رافضا بذلك تسييس المؤتمر، وقال، الإثنين، في جنيف: "لنركز على هذا العدو العام للبشرية".

ويعتزم الخبراء الرواد عالميا في أبحاث فيروس كورونا التناقش على مدى يومين بشأن العلاجات المقترحة للمصابين والمصدر المحتمل للفيروس ومدى إمكانية انتقال العدوى به، كما سيتناول المجتمعون على الأرجح الأمصال المحتملة ضد الفيروس.

وفي سياق متصل، يجتمع وزراء الصحة الأوروبيون في بروكسل بشكل طارئ، الخميس، لمناقشة إجراءات ضمان عدم انتشار الفيروس في الاتحاد الأوروبي.

