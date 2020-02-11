الصين: ارتفاع عدد ضحايا كورونا بمقاطعة هوبي إلى 974 حالة وفاة

أعلنت السلطات الصينية، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوبي إلى 974 حالة وفاة و31728 مصابا.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أكد، الإثنين، أن بلاده ستفوز في حربها ضد تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال بينغ، في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني، إن بكين ستتخذ مزيدا من التدابير العاجلة لاحتواء انتشار الفيروس في مقاطعة هوبي.

وأضاف أن بلاده تعمل على تسريع وتيرة تطوير العقاقير التي لها آثار سريرية إيجابية ضد الفيروس الجديد.

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وأعلنت الصين انتشار الفيروس الجديد منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، غير أن معدلات انتشاره زادت منتصف الشهر الماضي؛ إذ ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

وتكافح الصين للسيطرة على وباء كورونا الجديد، متخذة إجراءات مشددة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا وبلوغ عدد الوفيات جراء الفيروس 910 أشخاص حول العالم بعد تفشيه في نحو 30 بلدا ومنطقة، وأصاب نحو 40 ألفا و614 آخرين حتى الآن.