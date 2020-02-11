شكرا لقرائتكم خبر عن «يارا» الغامض.. علماء يكتشفون فيروسًا جديدًا في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتشف علماء فيروسا جديدًا في البرازيل أطلقوا عليه اسم «يارا» نسبة إلى شخصية «يارا ملكة الماء» في الأساطير البرازيلية، وفقًا لـ«سكاي نيوز عربية».

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ويصف علماء البرازيل الفيروس الجديد بـ«الغامض»، بعد أن وجدوا أن جيناته غير معروفة نهائيًا، ولم يتم توثيقها من قبل في الأبحاث الفيروسية.

ويقول العلماء إنه الفيروس قد لا يمثل أي خطر، لكنه يبقى إلى حدود الساعة غامضًا «تمامًا مثل حورية الماء في الأسطورة».

أضاف العلماء في ورقة بحثية أن «يارا» يشكل «سلالة جديدة من فيروس الأميبا ذي الأصل المحير».