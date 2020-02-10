ما هو أفضل تطبيق لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد على طريقة المحترفين؟

الإثنين 10 فبراير 2020

سواء كنت تملك هاتفاً حديثاً مثل آيفون 11 أو قديماً مثل موتورولا موتو جي 6 أو آيفون 6، بات بإمكانك التقاط صور ثلاثية الأبعاد بفضل هذا التطبيق.



التطبيق يحمل اسم LucidPix وبدلاً من استخدام ملحقات خاصة أو كاميرتين للهاتف، يعتمد التطبيق على الذكاء الاصطناعي، لعرض الصور ثلاثية الأبعاد خلال حركة المستخدم.

ويلتقط LucidPix الصور ثلاثية الأبعاد باستخدام كاميرا الهاتف العادية، ويمكنه تحويل الصور ثنائية الأبعاد الموجودة مسبقاً إلى ثلاثية الأبعاد، كما يوفر التطبيق إمكانية مشاركة الصور النهائية داخل مجتمع التطبيق، أو على منصات أخرى مثل فيس بوك الذي يحتوي على دعم مدمج لعرض الصور ثلاثية الابعاد.

Advertisements

وتتيح إضافة هذا الجانب الاجتماعي إلى التطبيق للمستخدمين مشاركة وعرض الصور ثلاثية الأبعاد، تماماً كما يفعل المستخدمون مع الصور ثنائية الأبعاد على تطبيقات مثل إنستغرام أو سناب تشات.

وفي الوقت الحالي، يعتبر LucidPix أسهل طريقة لإنشاء وتخصيص اللقطات ثلاثية الأبعاد، وإذا كنت تبحث عن مزيد من التخصيص لصورك، يتيح لك التطبيق أيضاً إضافة مجموعة متنوعة من الإطارات ثلاثية الأبعاد.

وسيتوفر LucidPix على هواتف آيفون وأندرويد في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أنه يمكن التسجيل على موقع الشركة في الوقت الحالي للوصول المبكر إلى التطبيق. وسيكون التطبيق مجانياً مع وضع علامة يمكن إزالتها مقابل 1 دولار لكل صورة، بحسب موقع سي نت.