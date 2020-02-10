ظهور إنفلونزا الطيور في ألمانيا

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رويترزالإثنين 2020/2/10 10:54 م بتوقيت أبوظبي
إنفلونزا الطيور يمكن أن تنتقل للإنسان والحيوانات الأخرى
أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الإثنين، أن ألمانيا أبلغتها بظهور فيروس إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 8" سريع الانتقال بمزرعة.
وقالت المنظمة نقلاً عن تقرير من وزارة الأغذية والزراعة الألمانية إن الفيروس تسبب في نفوق 44 طائراً في قطيع يضم 69 طائرا بولاية بادن فورتمبرج.
وأضافت الوزارة: "جميع الدواجن وطيور الحظائر تم إعدامها والتخلص منها بأمان في 7 فبراير/شباط 2020".
وكانت الوزارة الألمانية أكدت إصابة طائر بري بالفيروس بولاية براندنبرج في شرق البلاد خلال يناير/كانون الثاني، لكن العدوى لم تنتقل إلى أي من طيور المزارع.
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