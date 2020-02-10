ظهور إنفلونزا الطيور في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة رويترز الإثنين 2020/2/10 10:54 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/2/10 10:54 م بتوقيت أبوظبي إنفلونزا الطيور يمكن أن تنتقل للإنسان والحيوانات الأخرى

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الإثنين، أن ألمانيا أبلغتها بظهور فيروس إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 8" سريع الانتقال بمزرعة. Advertisements وقالت المنظمة نقلاً عن تقرير من وزارة الأغذية والزراعة الألمانية إن الفيروس تسبب في نفوق 44 طائراً في قطيع يضم 69 طائرا بولاية بادن فورتمبرج. وأضافت الوزارة: "جميع الدواجن وطيور الحظائر تم إعدامها والتخلص منها بأمان في 7 فبراير/شباط 2020". وكانت الوزارة الألمانية أكدت إصابة طائر بري بالفيروس بولاية براندنبرج في شرق البلاد خلال يناير/كانون الثاني، لكن العدوى لم تنتقل إلى أي من طيور المزارع.

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