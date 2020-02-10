لقاح فيروس الورم الحليمي يقي من سرطان عنق الرحم

ذكرت دراسة حديثة أن جرعة واحدة من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري "HPV"، فعالة للوقاية من أمراض عنق الرحم، التي يمكن أن تتطور لاحقاً إلى سرطان عنق الرحم.

وفيروس الورم الحليمي البشري، هو أكثر الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي شيوعاً في الولايات المتحدة، ويمكن أن يسبب الإصابة بسرطان عنق الرحم.

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ولمنع العدوى؛ توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بحصول المراهقين، الأولاد والبنات على حد سواء، دون سن 15 عاماً، على جرعة من لقاح الفيروس.

ووفقًا للدراسة التي نشرت نتائجها، الإثنين، في دورية "كانسر"، فحص فريق بحثي من جامعة تكساس الأمريكية معلومات عن إناث تتراوح أعمارهن بين 9 و26 عاماً ممن لم يتلقين اللقاح، أو تلقين مرة واحدة أو أكثر بين يناير/كانون الثاني 2006، ويونيو/حزيران 2015.

وتضمن التحليل 133 ألفاً و82 من الإناث (66 ألفاً و541 تم تحصينهم و66 ألفاً 541 غير محصنين)، ووجد الباحثون أنه بالنسبة للإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً، فإن اللاتي تلقين جرعة واحدة أو 2 أو 3 من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، لديهن معدلات أقل من مرض سرطان عنق الرحم السابق للولادة، مقارنة بالمراهقين الذين لم يتلقوا اللقاح.