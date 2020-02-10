لبنانية تسمم زوجها السوري وتصور لحظات احتضاره

اتفقت سيدة لبنانية مع عشيقها، على قتل زوجها في منطقة الناعمة بلبنان، عبر دس السم له في الطعام. وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال الإعلامي أحمد قصير، إن الزوجة وتدعى ن.ش البالغة من العمر 29 عاماً وتحمل الجنسية اللبنانية، قامت بدس السم لزوجها عبدالرحمن العكاري، البالغ من العمر 34 عاماً ويحمل الجنسية السورية، وذلك بالاتفاق مع عشيقها. وأشار القصير إلى أن الزوجة لم تكتف بذلك؛ بل قامت بتصويره وهو يحتضر ويوصي أولاده بالانتباه لأنفسهم، ومن بعدها تم قتل الشاب بالحجارة.

وفي 16 يناير الماضي، عثرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني على جثة العكاري داخل منزله في منطقة الناعمة، مصاباً بضربة على رأسه بحجر كبير الحجم بالقرب منه. وأثبتت التحقيقات أن الزوجة وعشيقها الذي يدعى م.ن ويحمل الجنسية الفلسطينية، قد خططا للجريمة. وتم إلقاء القبض على الزوجة ثم على عشيقها، الذي كان في طرابلس، بعد يومين من وقوع الجريمة، وضبطت بحوزته كمية من المخدرات.

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